Просветов пропустил 8 голов от «Сиэтла», отразив 24 броска из 32. Ему забросили 15 шайб в двух последних матчах

Вратарь «Аризоны» Иван Просветов пропустил 8 шайб от «Сиэтла», отразив 24 броска из 32

Вратарь «Аризоны» пропустил 15 шайб в двух последних матчах.

24-летний россиянин отразил 24 броска из 32 в матче регулярного чемпионата с « » (1:8). В прошлом матче он пропустил 7 шайб от «Сан-Хосе» (2:7).

В 5 играх сезона у него 3 победы и 2 поражения (88,1% сэйвов, коэффициент надежности 4,02).