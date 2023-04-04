Просветов пропустил 8 голов от «Сиэтла», отразив 24 броска из 32. Ему забросили 15 шайб в двух последних матчах

Теги Аризона НХЛ Сиэтл Иван Просветов Хоккей

Вратарь «Аризоны» Иван Просветов пропустил 8 шайб от «Сиэтла», отразив 24 броска из 32

Вратарь «Аризоны» Иван Просветов пропустил 15 шайб в двух последних матчах. 

24-летний россиянин отразил 24 броска из 32 в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (1:8). В прошлом матче он пропустил 7 шайб от «Сан-Хосе» (2:7). 

В 5 играх сезона у него 3 победы и 2 поражения (88,1% сэйвов, коэффициент надежности 4,02). 

6 комментариев

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Сергей Чумак
Ну а тренер куда смотрит и что творит
Неадекват полный, ну видит у парня вторую игру не идёт, ну поменяй ты хотя бы его после пятой шайбы
Так можно психологически игрока сломать
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+3
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4etlanin
Как то странно это, что случилось?

В прошлом сезоне у него было 3 игры - 3 поражения.
Я как раз видел 2 его игры из этих З-х, и тогда на фоне остальной Аризоны он казался светлым пятном. В одной из игр даже тащил на уровне Василевского.

Очень надеюсь, что эти недоразумения не скажутся на его последующей карьере.
0
-1
-1
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гилберт
Нет просвета.
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юрий кварт
Просвет оказался ну очень большой
+10
0
+10
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PolarBear
БесПРОСВЕТная игра
+12
-3
+9
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Юрий Костыгин
В просвет накидали?
+9
-1
+8
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