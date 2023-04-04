«Сиэтл» 5 раз забросил 8+ шайб за матч в этом сезоне. У других команд максимум по 2 таких игры

«Сиэтл» 5 раз забросил 8+ шайб за матч в этом сезоне – лучший результат в НХЛ

« » разгромил «Аризону» (8:1) в матче регулярного чемпионата.

Это 5-й матч «Кракена» в текущем сезоне с 8 или более шайбами за игру. Ранее клубу это удавалось в матчах против «Сан-Хосе» (8:5), «Лос-Анджелеса» (9:8 ОТ), «Оттавы» (8:4) и «Чикаго» (8:5).

Ни у одной другой команды число таких матчей в этом сезоне не превышает двух. По 2 раза 8+ шайб забросили «Вашингтон», «Баффало» и «Лос-Анджелес».

«Сиэтл» набрал 92 очка в 76 играх и сохраняет место в зоне плей-офф.