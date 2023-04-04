«Сиэтл» 5 раз забросил 8+ шайб за матч в этом сезоне. У других команд максимум по 2 таких игры

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«Сиэтл» 5 раз забросил 8+ шайб за матч в этом сезоне – лучший результат в НХЛ

«Сиэтл» разгромил «Аризону» (8:1) в матче регулярного чемпионата. 

Это 5-й матч «Кракена» в текущем сезоне с 8 или более шайбами за игру. Ранее клубу это удавалось в матчах против «Сан-Хосе» (8:5), «Лос-Анджелеса» (9:8 ОТ), «Оттавы» (8:4) и «Чикаго» (8:5). 

Ни у одной другой команды число таких матчей в этом сезоне не превышает двух. По 2 раза 8+ шайб забросили «Вашингтон», «Баффало» и «Лос-Анджелес». 

«Сиэтл» набрал 92 очка в 76 играх и сохраняет место в зоне плей-офф. 

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4 комментария

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Кавабунга Шреддоголовый
Все-таки Кракена на цепи не держат, а дают порезвиться
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Cube Litening C:68X
А у многих ни одного..😁
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Абдула2
Необъяснимо
+3
0
+3
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Конифеев
Кракена все-таки выпускают иногда погулять.
0
0
0
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