Болди – 2-й игрок в истории «Миннесоты» с 30 голами за сезон в возрасте до 22 лет

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Мэттью Болди – 2-й игрок в истории «Миннесоты» с 30 голами за сезон в возрасте до 22 лет

Форвард «Миннесоты» Мэттью Болди забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:4 Б). 

Также он отметился результативной передачей. В активе 21-летнего игрока стало 60 (30+30) очков в 77 играх. 

Нападающий стал вторым игроком в истории «Уайлд» с 30 голами за сезон в возрасте до 22 лет. Ему исполнится 22 года 5 апреля. 

Первым был Мариан Габорик, дважды забросивший по 30 шайб (2001/02 и 2002/03). 

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