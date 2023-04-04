Мэттью Болди – 2-й игрок в истории «Миннесоты» с 30 голами за сезон в возрасте до 22 лет

Форвард «Миннесоты» забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (3:4 Б).

Также он отметился результативной передачей. В активе 21-летнего игрока стало 60 (30+30) очков в 77 играх.

Нападающий стал вторым игроком в истории «Уайлд» с 30 голами за сезон в возрасте до 22 лет. Ему исполнится 22 года 5 апреля.

Первым был , дважды забросивший по 30 шайб (2001/02 и 2002/03).