Леонтьев о том, что про атакующий хоккей «Нефтехимика» говорили меньше: «Торпедо» затмило с самого начала сезона. Мы в тени, темные лошадки»

Олег Леонтьев ответил на вопрос касательно атакующего хоккея «Нефтехимика».

– Вам не обидно, что про атакующий «Нефтехимик» говорили в этом сезоне меньше, чем про атакующее « »?

– «Торпедо» затмило своим хоккеем с самого начала сезона. Многие специалисты говорили, что долго не продержится их стиль, но как показала жизнь – такой хоккей атакующий можно поддерживать весь сезон.

Пускай говорят про «Торпедо», а мы в тени, темные лошадки (улыбается). Мне не обидно. Кто смотрит, следит за нами, то видит, что у нас тоже быстрый, современный и атакующий хоккей.

– Почему ваша философия – именно атакующий хоккей?

– В обороне играть – давать сопернику больше шансов, все время отбрасываться. Это не наш стиль, не наш путь. Мне самому всегда нравилось больше играть в атаке. Это всегда интересно.

Понятное дело, что не сможешь весь чемпионат проводить в таком агрессивном стиле, потому что силы не безграничны.

Мы временами меняли тактику в зависимости от состояния команды, соперника, периода. Много нюансов, когда применяешь другие варианты.

Но изначально заточены на то, чтобы играть в атаке, чтобы радовать болельщиков своими голами и, естественно, победами.

– В КХЛ больше равенства стало?

– Сезон показал, что да. Каждая команда уже может каждую обыграть.

Возможно, на это повлияло отсутствие тех легионеров, которые уехали из . Плюс омоложение в лиге будет идти. Всегда пласт новых игроков, новая волна будет приходить, как произошло в этом чемпионате.

Тренд задан на более быстрый и агрессивный хоккей. Поэтому, думаю, все это будет продолжаться. В НХЛ ведь все тоже самое.

Смотришь матчи, а там тоже лига омолаживается – становится более быстрой, – сказал главный тренер « ».