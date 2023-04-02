Крикунов о КХЛ: «Не согласен, что у нас нерезультативный и закрытый хоккей. Шайб забивается достаточно»

Теги ЦСКА Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Владимир Крикунов не считает, что в КХЛ нерезультативный и закрытый хоккей.

«Ну не может такого быть, чтобы в каждой игре по 10 голов забивали. У нас в этом году мало команд, кто играл в закрытый хоккей. Явный – только «Адмирал», но, как видите, он достойно шел по плей-офф.

Кто на что учился, какой состав. Не может тот же «Адмирал» бежать на ЦСКА в открытую, потому что им столько навалят. 

Я не согласен, что у нас нерезультативный и закрытый хоккей. В целом, шайб забивается достаточно, нормально. Все-таки это игра», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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