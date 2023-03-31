Евгений Артюхин: «Северсталь» была ближе к тому, чтобы выбить ЦСКА. Их хоккей сложно назвать зрелищным, зрителям более интересно смотреть на СКА»
Евгений Артюхин считает, что зрителям интереснее смотреть игру СКА, чем ЦСКА.
Команды встретятся с финале Западной конференции.
«Очередной армейский финал на Западе – это закономерность. СКА и ЦСКА и в регулярке опередили всех конкурентов в конференции.
При этом хоккей петербуржцев в нынешнем сезоне выглядит более интересным. У них действительно мощная атака.
Даже в плей-офф СКА в среднем забивает больше четырех голов за матч. За их сериями с минским «Динамо» и с «Торпедо» было приятно смотреть – быстрый хоккей, нацеленность на ворота, заметный прогресс у многих игроков.
Никишин, Хуснутдинов, Хайруллин, Жафяров, Глотов – все они здорово прибавили за последнее время.
ЦСКА ради выхода в финал конференции пришлось потрудиться – и если долгая серия с «Локомотивом» была ожидаемой, то «Северсталь» в первом раунде удивила.
Мне показалось, что череповчане были ближе к тому, чтобы выбить ЦСКА, чем «Локомотив».
При этом хоккей москвичей сложно назвать зрелищным – когда команда бросает 15 раз за матч, всегда будут вопросы к качеству ее игры.
Пока ЦСКА удается брать свое за счет реализации, но так не может продолжаться всегда.
Поэтому на данный момент именно в хоккей петербуржцы играют лучше москвичей, да и зрителям на них смотреть точно более интересно», – сказал бывший нападающий СКА.
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