Евгений Артюхин: «Северсталь» была ближе к тому, чтобы выбить ЦСКА. Их хоккей сложно назвать зрелищным, зрителям более интересно смотреть на СКА»

Теги ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Евгений Артюхин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Евгений Артюхин считает, что зрителям интереснее смотреть игру СКА, чем ЦСКА.

Команды встретятся с финале Западной конференции.

«Очередной армейский финал на Западе – это закономерность. СКА и ЦСКА и в регулярке опередили всех конкурентов в конференции.

При этом хоккей петербуржцев в нынешнем сезоне выглядит более интересным. У них действительно мощная атака.

Даже в плей-офф СКА в среднем забивает больше четырех голов за матч. За их сериями с минским «Динамо» и с «Торпедо» было приятно смотреть – быстрый хоккей, нацеленность на ворота, заметный прогресс у многих игроков.

Никишин, Хуснутдинов, Хайруллин, Жафяров, Глотов – все они здорово прибавили за последнее время.

ЦСКА ради выхода в финал конференции пришлось потрудиться – и если долгая серия с «Локомотивом» была ожидаемой, то «Северсталь» в первом раунде удивила.

Мне показалось, что череповчане были ближе к тому, чтобы выбить ЦСКА, чем «Локомотив».

При этом хоккей москвичей сложно назвать зрелищным – когда команда бросает 15 раз за матч, всегда будут вопросы к качеству ее игры.

Пока ЦСКА удается брать свое за счет реализации, но так не может продолжаться всегда.

Поэтому на данный момент именно в хоккей петербуржцы играют лучше москвичей, да и зрителям на них смотреть точно более интересно», – сказал бывший нападающий СКА.

3 комментария

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dosatuy
Ну вот в следующем сезоне команда Разина Металлург)) выбьет из финала кубка ЦСКА))))))
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kimono Toster
много миллиардов и 300 миллионов.Годно сравнил.
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Ска играет в унылый хоккей
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