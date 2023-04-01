«Ак Барс» повел 1-0 в серии с «Авангардом», выиграв 3:2 в овертайме благодаря голу Панюкова
«Ак Барс» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Авангарда».
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова одержала победу со счетом 3:2 в овертайме и повела 1-0 в серии финала Восточной конференции.
Казанцы вели 2:0 после двух периодов, но в третьем отрезке «ястребы» смогли отыграться, переведя игру в овертайм за три секунды до конца периода.
На третьей минуте дополнительного времени автором решающего гола стал нападающий Кирилл Панюков.
ВЫШЛИ И ПОБЕДИЛИ. ОПЫТ РЕБЯТА ОПЫТ!!!!
Даже не припомню, когда последний раз кубок брала команда со слабеньким вратарём. Ну не тащер Вася, и все тут. Скучаем по Шимону :)
Умеют команды удивить!👍