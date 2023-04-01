«Ак Барс» повел 1-0 в серии с «Авангардом», выиграв 3:2 в овертайме благодаря голу Панюкова

« » вышел вперед в серии плей-офф против « ».

Команда тренера одержала победу со счетом 3:2 в овертайме и повела 1-0 в серии финала Восточной конференции.

Казанцы вели 2:0 после двух периодов, но в третьем отрезке «ястребы» смогли отыграться, переведя игру в овертайм за три секунды до конца периода.

На третьей минуте дополнительного времени автором решающего гола стал нападающий .