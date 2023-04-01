«Ак Барс» повел 1-0 в серии с «Авангардом», выиграв 3:2 в овертайме благодаря голу Панюкова

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Кирилл Панюков Хоккей

«Ак Барс» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Авангарда».

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова одержала победу со счетом 3:2 в овертайме и повела 1-0 в серии финала Восточной конференции.

Казанцы вели 2:0 после двух периодов, но в третьем отрезке «ястребы» смогли отыграться, переведя игру в овертайм за три секунды до конца периода.

На третьей минуте дополнительного времени автором решающего гола стал нападающий Кирилл Панюков.

19 комментариев

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Нина Тарасова
Ответ BLAD
Что же он может взять то, разве только пропущенные банки...
Сам ты банка.
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marshal .masha
Ответ Ратибор Добрынин
Пробуйте Мишурова
Да пусть вообще без вратаря играют, зачем он им?)
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Нина Тарасова
Ответ Рузалия Лакербая
Только надо болеть за своих, не ругать соперника.
Никто их не ругает.
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Рузалия Лакербая
Ответ Tina
✊👍
+++++
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Олег
ХОЙДАРЫЧ ПОГОВОРИЛ В ПЕРЕРЫВЕ.
ВЫШЛИ И ПОБЕДИЛИ. ОПЫТ РЕБЯТА ОПЫТ!!!!
+3
-3
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EdgarDavids_13
Ответ Габорик
Мда, без вратаря плей-офф не выиграть, это вам не НХЛ :) Даже не припомню, когда последний раз кубок брала команда со слабеньким вратарём. Ну не тащер Вася, и все тут. Скучаем по Шимону :)
Колорадо ))) ну да .. это то самое НХЛ)
+1
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Рузалия Лакербая
Ответ Tina
Это точно, но и у нас есть некоторые........не надо перебарщивать в комент.
Я такая, иногда срываюсь, потому и молчу до последнего. 😂😁
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Tina
Ответ Эд..19
Панюков запорол - Панюков исправился ) И это ещё первое звено Ак Барса не включилось. Всех барсовых - с почином в полуфинале !
✊👍
+1
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BLAD
Ответ Нина Тарасова
Серия не закончена авангард ещё возьмёт свое.
Что же он может взять то, разве только пропущенные банки...
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Ратибор Добрынин
Ответ Габорик
Мда, без вратаря плей-офф не выиграть, это вам не НХЛ :) Даже не припомню, когда последний раз кубок брала команда со слабеньким вратарём. Ну не тащер Вася, и все тут. Скучаем по Шимону :)
Пробуйте Мишурова
+1
0
+1
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Tina
Ответ Рузалия Лакербая
Только надо болеть за своих, не ругать соперника.
Это точно, но и у нас есть некоторые........не надо перебарщивать в комент.
0
-1
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Эд..19
Панюков запорол - Панюков исправился ) И это ещё первое звено Ак Барса не включилось. Всех барсовых - с почином в полуфинале !
+8
-3
+5
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Tina
Ответ Нина Тарасова
Серия не закончена авангард ещё возьмёт свое.
Поживём увидим...... Конечно же каждый матч будет битва.
0
0
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Габорик
Мда, без вратаря плей-офф не выиграть, это вам не НХЛ :)

Даже не припомню, когда последний раз кубок брала команда со слабеньким вратарём. Ну не тащер Вася, и все тут. Скучаем по Шимону :)
+3
-1
+2
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Рузалия Лакербая
Ответ Нина Тарасова
Серия не закончена авангард ещё возьмёт свое.
Только надо болеть за своих, не ругать соперника.
+1
-1
0
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TATNEFT
После того, как ястребы сравняли и перевели игру в овертайм интрига стала сумасшедшей. Валидольная концовка получилась
+4
0
+4
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Нина Тарасова
Ответ Tina
Барсы молодцы! Идём дальше.
Серия не закончена авангард ещё возьмёт свое.
+4
-5
-1
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Lokofanat
Да уж! Валидольная концовочка получилась!
Умеют команды удивить!👍
+7
0
+7
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Tina
Барсы молодцы! Идём дальше.
+12
-3
+9
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