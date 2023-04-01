Кравец о поражении от «Ак Барса»: «Авангард» – не девочки психологически. Сыграли робко в первом периоде из-за досадных удалений»
Михаил Кравец поделился мнением после поражения от «Ак Барса».
«Авангард» уступил казанской команде (2:3 ОТ, 0-1 в серии) в первой игре финала Восточной конференции.
– Напряженная игра на протяжении всех периодов. К сожалению, в начале у нас были два неоправданных удаления. Их быть не должно.
Ребята вернулись в игру, гнули свою линию, уверенно отработали в обороне. При счете 0:2 провели очень уверенный третий период, перевели игру в овертайм.
– Поражение в овертайме – результат невезения или систематической ошибки?
– Это не систематическая ошибка. Просто один игрок проявил мастерство, бросил.
Здесь нет никакой лотереи, удачи. Мы отлично начали, каждую смену играли в чужой зоне. Он здорово бросил из-под защитника. Вопрос решило мастерство.
– Не согласны, что «Ак Барс» в двух первых периодах контролировал ход матча?
– По второму и третьему – не согласен. В первом сыграли немножко робко, но это было только в начале и из-за досадных удалений.
– Для команды в плюс, что она смогла чудом отыграться?
– Помогло не чудо, а мастерство команды. Психологически мы не девочки. Будем анализировать и готовиться к следующей игре. Серия не заканчивается.
– Продолжится ли такая же игра, как сегодня, или дальше будут какие-то сюрпризы?
– Думаю, будет такая же напряженная игра.
Мы давно не играли с «Ак Барсом», по прошедшей игре и им, и нам будут видны ошибки: в чем добавить, что изменить. После просмотра матча мы определимся, в чем улучшить свою игру.
– У Наиля Якупова и Ивана Телегина были удаления, но потом они поучаствовали в результативных действиях. Хорошо, что игроки исправляют свои ошибки по ходу матча?
– Естественно, так и должно быть.
Мы не должны опускать руки, нужно исправиться, партнёры должны помочь. В этом и заключается хоккей, коллективная игра. Четыре звена, вратарь – это единое целое.
– Какое состояние у Дамира Шарипзянова?
– Как и всегда здорово отыграл, держал команду в своих руках, руководил процессом. Все отлично, – сказал главный тренер «Авангарда».
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