Кравец о поражении от «Ак Барса»: «Авангард» – не девочки психологически. Сыграли робко в первом периоде из-за досадных удалений»

поделился мнением после поражения от « ».

«Авангард» уступил казанской команде (2:3 ОТ, 0-1 в серии) в первой игре финала Восточной конференции.

– Напряженная игра на протяжении всех периодов. К сожалению, в начале у нас были два неоправданных удаления. Их быть не должно.

Ребята вернулись в игру, гнули свою линию, уверенно отработали в обороне. При счете 0:2 провели очень уверенный третий период, перевели игру в овертайм.

– Поражение в овертайме – результат невезения или систематической ошибки?

– Это не систематическая ошибка. Просто один игрок проявил мастерство, бросил.

Здесь нет никакой лотереи, удачи. Мы отлично начали, каждую смену играли в чужой зоне. Он здорово бросил из-под защитника. Вопрос решило мастерство.

– Не согласны, что «Ак Барс» в двух первых периодах контролировал ход матча?

– По второму и третьему – не согласен. В первом сыграли немножко робко, но это было только в начале и из-за досадных удалений.

– Для команды в плюс, что она смогла чудом отыграться?

– Помогло не чудо, а мастерство команды. Психологически мы не девочки. Будем анализировать и готовиться к следующей игре. Серия не заканчивается.

– Продолжится ли такая же игра, как сегодня, или дальше будут какие-то сюрпризы?

– Думаю, будет такая же напряженная игра.

Мы давно не играли с «Ак Барсом», по прошедшей игре и им, и нам будут видны ошибки: в чем добавить, что изменить. После просмотра матча мы определимся, в чем улучшить свою игру.

– У Наиля Якупова и были удаления, но потом они поучаствовали в результативных действиях. Хорошо, что игроки исправляют свои ошибки по ходу матча?

– Естественно, так и должно быть.

Мы не должны опускать руки, нужно исправиться, партнёры должны помочь. В этом и заключается хоккей, коллективная игра. Четыре звена, вратарь – это единое целое.

– Какое состояние у ?

– Как и всегда здорово отыграл, держал команду в своих руках, руководил процессом. Все отлично, – сказал главный тренер « ».