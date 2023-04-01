Кравец о поражении от «Ак Барса»: «Авангард» – не девочки психологически. Сыграли робко в первом периоде из-за досадных удалений»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Иван Телегин Михаил Кравец Наиль Якупов Дамир Шарипзянов Хоккей

Михаил Кравец поделился мнением после поражения от «Ак Барса».

«Авангард» уступил казанской команде (2:3 ОТ, 0-1 в серии) в первой игре финала Восточной конференции.

– Напряженная игра на протяжении всех периодов. К сожалению, в начале у нас были два неоправданных удаления. Их быть не должно.

Ребята вернулись в игру, гнули свою линию, уверенно отработали в обороне. При счете 0:2 провели очень уверенный третий период, перевели игру в овертайм.

– Поражение в овертайме – результат невезения или систематической ошибки?

– Это не систематическая ошибка. Просто один игрок проявил мастерство, бросил.

Здесь нет никакой лотереи, удачи. Мы отлично начали, каждую смену играли в чужой зоне. Он здорово бросил из-под защитника. Вопрос решило мастерство.

– Не согласны, что «Ак Барс» в двух первых периодах контролировал ход матча?

– По второму и третьему – не согласен. В первом сыграли немножко робко, но это было только в начале и из-за досадных удалений.

– Для команды в плюс, что она смогла чудом отыграться?

– Помогло не чудо, а мастерство команды. Психологически мы не девочки. Будем анализировать и готовиться к следующей игре. Серия не заканчивается.

– Продолжится ли такая же игра, как сегодня, или дальше будут какие-то сюрпризы?

– Думаю, будет такая же напряженная игра.

Мы давно не играли с «Ак Барсом», по прошедшей игре и им, и нам будут видны ошибки: в чем добавить, что изменить. После просмотра матча мы определимся, в чем улучшить свою игру.

– У Наиля Якупова и Ивана Телегина были удаления, но потом они поучаствовали в результативных действиях. Хорошо, что игроки исправляют свои ошибки по ходу матча?

– Естественно, так и должно быть.

Мы не должны опускать руки, нужно исправиться, партнёры должны помочь. В этом и заключается хоккей, коллективная игра. Четыре звена, вратарь – это единое целое.

– Какое состояние у Дамира Шарипзянова?

– Как и всегда здорово отыграл, держал команду в своих руках, руководил процессом. Все отлично, – сказал главный тренер «Авангарда».

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6 комментариев

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ненадолго
Ответ Габорик
Пока против Билла никак у Кравеца, 4 подряд, с учётом регулярки. С другой стороны, если уж с ними могли Нефтехимик и Адмирал, то нам грешно и подавно, нападение посильнее будет :)
АкБарс плотно играет в защите, вяжут как плющ по рукам и ногам, часто на грани и за гранью фола. Здесь нужно выискивать где-то резерв по скорости, причем как в физическом плане, так и в скорости принятия решений, тогда будет шанс. Да и в обороне надо пожестче встречать...
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ненадолго
Михаил, уже понятно что ты Мужик, и никогда не будешь пенять на игроков, как бы сильно они не косячили, но, как тренер, ты ведь не можешь не видеть, что на воротах дыра... Ну не выигрывается ничего с таким... ну Бог с ним, вратарем его назову...
А Хабибулина к стенке за вредительство, если правда что Васятку на два года подписал...
З. Ы. : Дайте играть Мишурову. Да, он не особо лучше сейчас, но ему есть куда расти, а с Васяткой всё понятно, причем еще по прошлому сезону...
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Габорик
Пока против Билла никак у Кравеца, 4 подряд, с учётом регулярки. С другой стороны, если уж с ними могли Нефтехимик и Адмирал, то нам грешно и подавно, нападение посильнее будет :)
+1
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artem klishin
Ответ BLAD
И это разве главный? Он уже пятую игру не может выиграть у Барсов, и какой это кэмбек просто повезло. В равных составах просто нулевой вариант...
да, это главный тренер Авангарда. и это спорт, всякое бывает
+7
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BLAD
И это разве главный? Он уже пятую игру не может выиграть у Барсов, и какой это кэмбек просто повезло. В равных составах просто нулевой вариант...
+2
-9
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Михаил Матвеев
Достойная игра, Авангард смотрится цельно и в общем атаки выглядят вариативнее. Если и дальше будут так играть то всё будет в порядке, вперёд Авангард!
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