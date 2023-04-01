Билялетдинов о 0-4 с «Авангардом» в его прошлой серии: «Настолько древний стал, не помню, что было три года назад. А вы напоминаете мне об этом, да?»

прокомментировал победу над « ».

« » выиграл первый матч серии финала Восточной конференции со счетом 3:2 в овертайме.

– Игра была неплохая. Нельзя сказать, что мы начали игру хорошо, но достаточно неплохо.

Соперник играл здорово в атаке, создавал сложности нашей обороне. Мы неплохо забили в большинстве, реализовали одну контратаку.

К сожалению, удаления нас немножко подвели. Хорошо, что мы так завершили в овертайме.

– Первое удаление у «Ак Барса» было только в третьем периоде. Это самый дисциплинированный матч в плей-офф.

– Я не помню, откровенно говоря. Но в таких матчах удаляться нельзя. Это однозначно. Мы постоянно об этом говорим, но, к сожалению, бывают такие случаи.

– Почему в третьем периоде отпустили игру?

– Я же сказал – пропустили в меньшинстве, вот и упустили.

– 3 из 4 шайб команды забросили в большинстве. Станет ли большинство ключевым фактором во всей серии?

– Сложно сказать. Во всяком случае мы понимаем, что удаляться нельзя, потому что они очень здорово используют большинство.

Мы разбирали, кстати, очень много говорили об этом. К сожалению, не все у нас получилось.

– Насколько для команды эта серия принципиальная, учитывая, что «Ак Барс» четыре раза подряд не может пройти «Авангард»?

– Да я уже не помню, что было три года назад. Я настолько древний стал.

– В вашей последней серии «Ак Барс» проиграл 0-4 [в 2019 году]. Нет воспоминаний?

– А вы напоминаете мне об этом, да? Нет, абсолютно нет воспоминаний, – сказал главный тренер «Ак Барса».