Билялетдинов о 0-4 с «Авангардом» в его прошлой серии: «Настолько древний стал, не помню, что было три года назад. А вы напоминаете мне об этом, да?»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом».

«Ак Барс» выиграл первый матч серии финала Восточной конференции со счетом 3:2 в овертайме.

– Игра была неплохая. Нельзя сказать, что мы начали игру хорошо, но достаточно неплохо.

Соперник играл здорово в атаке, создавал сложности нашей обороне. Мы неплохо забили в большинстве, реализовали одну контратаку.

К сожалению, удаления нас немножко подвели. Хорошо, что мы так завершили в овертайме.

– Первое удаление у «Ак Барса» было только в третьем периоде. Это самый дисциплинированный матч в плей-офф.

– Я не помню, откровенно говоря. Но в таких матчах удаляться нельзя. Это однозначно. Мы постоянно об этом говорим, но, к сожалению, бывают такие случаи.

– Почему в третьем периоде отпустили игру?

– Я же сказал – пропустили в меньшинстве, вот и упустили.

– 3 из 4 шайб команды забросили в большинстве. Станет ли большинство ключевым фактором во всей серии?

– Сложно сказать. Во всяком случае мы понимаем, что удаляться нельзя, потому что они очень здорово используют большинство.

Мы разбирали, кстати, очень много говорили об этом. К сожалению, не все у нас получилось.

– Насколько для команды эта серия принципиальная, учитывая, что «Ак Барс» четыре раза подряд не может пройти «Авангард»?

– Да я уже не помню, что было три года назад. Я настолько древний стал.

– В вашей последней серии «Ак Барс» проиграл 0-4 [в 2019 году]. Нет воспоминаний?

– А вы напоминаете мне об этом, да? Нет, абсолютно нет воспоминаний, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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11 комментариев

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artem klishin
Авангард напомнит, что такое поражение
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Rodgeras
Авангарду сыграть так, что бы Билл вспомнил!
+1
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xa-xa
Ответ АК БАРС АЛГА
Для тебя только назад
😆 это же бубль-гум
0
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xa-xa
Ответ АК БАРС АЛГА
И ещё если хочешь узнать как назад бери словарь по татарскому языку там найдёшь
Элек
0
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Кеша
Журналисты это вторая самая древняя профессия на земле . И если в первой профессии люди торгуют собой , чтобы прокормить себя , то некоторые журналисты торговцы чужими душами . Чего этот дебил лезет под кожу Билялетдинову? Ак барс с победой !
+3
-1
+2
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АК БАРС АЛГА
Ответ xa-xa
-А как у вас , у татар назад по вашему будет ?!?! - А у нас не слова -назад. - Развернулись , и опять Алга..
И ещё если хочешь узнать как назад бери словарь по татарскому
языку там найдёшь
0
-1
-1
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АК БАРС АЛГА
Ответ xa-xa
-А как у вас , у татар назад по вашему будет ?!?! - А у нас не слова -назад. - Развернулись , и опять Алга..
Для тебя только назад
0
-1
-1
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Tina
Ответ АК БАРС АЛГА
Бил удачи тебе и дальше только победы и выйти в финал. И ещё удачи парням чтоб играли здорово и без травм верим в команду вперёд Ак Барс .
👏👏👍
0
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xa-xa
Ответ АК БАРС АЛГА
Бил удачи тебе и дальше только победы и выйти в финал. И ещё удачи парням чтоб играли здорово и без травм верим в команду вперёд Ак Барс .
-А как у вас , у татар назад по вашему будет ?!?!
- А у нас не слова -назад.
- Развернулись , и опять Алга..
0
-1
-1
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bot is SPb
Чуть матч не просрал, и чего тут напоминать то?
+3
-4
-1
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АК БАРС АЛГА
Бил удачи тебе и дальше только победы и выйти в финал. И ещё удачи парням чтоб играли здорово и без травм верим в команду вперёд Ак Барс .
+14
-5
+9
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