Экс-игрок «Сибири» Аксененко испытывает гордость за Путина: «Не побоялся сделать сложнейший выбор и пойти на те шаги, которые он делает»
Депутат Александр Аксененко испытывает гордость за Владимира Путина.
Председатель совета Новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду» побеседовал с учащимися «Сибирского кадетского корпуса».
Аксененко отметил, что голосовал за признание Донецкой и Луганской народных республик и их вхождение в состав России.
Он также добавил, что испытывает гордость и за президента России, «который не побоялся сделать сложнейший выбор и пойти на те шаги, которые он сейчас делает».
Аксененко играл за «Сибирь», «Амур», «Автомобилист» и новокузнецкий «Металлург». В КХЛ бывший хоккеист сыграл 152 матча и набрал 26 (12+14) очков.
Пытался 8 лет решить вопрос миром , не захотели.
И вообще в вопросе с Украиной слишком много западного вмешательства на историческую российскую землю, ещё с 13 -14 веков (с Литвы, Речи Посполитой, Швеции, Австро- Венгрии, Германии).
Начиная с 20 века с агрессии на Россию в Первой мировой, вся эта жесть возобновилась с новой силой :
https://mr-shuklin.livejournal.com/81568.html
Главное, чтобы ты также думал года, эдак, через 3. 😉
Беднеет тоже не он и его окружение. В его решение 0 смелости, просто тупость и безрасрудство. И отношение к людям как по эту сторону, так и под эту, как к грязи.
Как все знают, Гитлер был далеко не смельчаком.