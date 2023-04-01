Экс-игрок «Сибири» Аксененко испытывает гордость за Путина: «Не побоялся сделать сложнейший выбор и пойти на те шаги, которые он делает»

Теги Александр Аксененко Владимир Путин КХЛ Политика Хоккей

Депутат Александр Аксененко испытывает гордость за Владимира Путина.

Председатель совета Новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду» побеседовал с учащимися «Сибирского кадетского корпуса».

Аксененко отметил, что голосовал за признание Донецкой и Луганской народных республик и их вхождение в состав России.

Он также добавил, что испытывает гордость и за президента России, «который не побоялся сделать сложнейший выбор и пойти на те шаги, которые он сейчас делает».

Аксененко играл за «Сибирь», «Амур», «Автомобилист» и новокузнецкий «Металлург». В КХЛ бывший хоккеист сыграл 152 матча и набрал 26 (12+14) очков.

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
Все верно Путин делает.
Пытался 8 лет решить вопрос миром , не захотели.
И вообще в вопросе с Украиной слишком много западного вмешательства на историческую российскую землю, ещё с 13 -14 веков (с Литвы, Речи Посполитой, Швеции, Австро- Венгрии, Германии).
Начиная с 20 века с агрессии на Россию в Первой мировой, вся эта жесть возобновилась с новой силой :

https://mr-shuklin.livejournal.com/81568.html
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хрен Винтов
Ответ Александр Невский
Военная операция это лучшее событие, вся Россия поддерживает президента. Абсолютно правильное решение.
Запомни этот свой пост.
Главное, чтобы ты также думал года, эдак, через 3. 😉
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moldfan
А чего ему боятся ? Не его дети же умирают истекая кровью в окопах, приезжают без конечностей... Да и в случае чего, он будет в нормальном бункере, а не ютится как дети с родителям и пенсионерами в Харьковском и Киевском метро.

Беднеет тоже не он и его окружение. В его решение 0 смелости, просто тупость и безрасрудство. И отношение к людям как по эту сторону, так и под эту, как к грязи.

Как все знают, Гитлер был далеко не смельчаком.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Невский
Военная операция это лучшее событие, вся Россия поддерживает президента. Абсолютно правильное решение.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Невский
Путин молодец лучший президент, вся Россия поддерживает президента РФ.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Гаврилов
Интересно почему только депутаты испытывают гордость за то, что сейчас происходит?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
новость бомба, ещё есть?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Перспективная ветка ! И даже очень !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KaizerSoze
Зачем вы это публикуете?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Мне кажется, более подходящие чувства - это стыд, злоба, недоумение и брезгливость
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Как-то буднично присягнул царю на верность. Может поучиться у коллег-спортсменов-депутатов Валуева, Родниной, Журовой. Те уже на опыте научились виртуозно и образно вылизывать.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антиполитпроект
Вместе пойдете на гаагский эшафот
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий