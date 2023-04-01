Экс-игрок «Сибири» Аксененко испытывает гордость за Путина: «Не побоялся сделать сложнейший выбор и пойти на те шаги, которые он делает»

Депутат Александр Аксененко испытывает гордость за .

Председатель совета Новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду» побеседовал с учащимися «Сибирского кадетского корпуса».

Аксененко отметил, что голосовал за признание Донецкой и Луганской народных республик и их вхождение в состав России.

Он также добавил, что испытывает гордость и за президента России, «который не побоялся сделать сложнейший выбор и пойти на те шаги, которые он сейчас делает».

Аксененко играл за «Сибирь», «Амур», «Автомобилист» и новокузнецкий «Металлург». В КХЛ бывший хоккеист сыграл 152 матча и набрал 26 (12+14) очков.