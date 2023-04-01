Лукашенко о минском «Динамо»: «Пообещали, что точно переступят барьер плей-офф в будущем году. Но каждый год обещают…»

Теги Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Александр Лукашенко Политика Хоккей

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о перспективах минского «Динамо» в КХЛ.

«В хоккей играют в КХЛ. Только никак не можете переступить барьер плей-офф.

Вчера мне пообещали, что в будущем году точно переступят. Но мне каждый год это обещают…» – сказал Лукашенко.

В нынешнем сезоне минская команда заняла восьмое место в таблице Западной конференции.

В первом раунде плей-офф «Динамо» уступило СКА со счетом 2-4 в серии.

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7 комментариев

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Olegus7
Ничего, кто-то с 94 года обещает, а выполнять забывает и ничего, держится:)
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artpal
Ответ $-AGROHIM-$
против СКА они хорошо играли!
Хорошо, но не надо попадать на СКА, если не хотите вылетать в первом раунде
+1
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Кеша
Квартальнов постарается !
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genowayy
Они и так прыгают выше головы. Обещают ему, много чести, колхозник.
+1
-2
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Иммонен
Динамо Минск достойно играли, в этом сезоне прибавили, молодцы.
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Рамис Зарипов
Надо попасть в 4 ку
+2
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$-AGROHIM-$
против СКА они хорошо играли!
+8
0
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