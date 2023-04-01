Лукашенко о минском «Динамо»: «Пообещали, что точно переступят барьер плей-офф в будущем году. Но каждый год обещают…»
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о перспективах минского «Динамо» в КХЛ.
«В хоккей играют в КХЛ. Только никак не можете переступить барьер плей-офф.
Вчера мне пообещали, что в будущем году точно переступят. Но мне каждый год это обещают…» – сказал Лукашенко.
В нынешнем сезоне минская команда заняла восьмое место в таблице Западной конференции.
В первом раунде плей-офф «Динамо» уступило СКА со счетом 2-4 в серии.
7 комментариев