Форвард «Ак Барса» Дыняк о Тамбиеве: «Привил мне характер в спорте и направил в нужное русло. Он многим ребятам дал шанс»

рассказал о роли в своей карьере.

— Главный тренер « » Тамбиев стал одним из открытий нынешнего сезона. Вы с ним работали в МХЛ и ВХЛ, когда он только начинал тренерскую карьеру в России, возглавляя сначала молодежную, а потом главную команду петербургского «Динамо».

— Если сказать честно, без громких слов, то это тренер, который привил мне характер в спорте, потому что был момент в жизни, когда я уже, наверное, отчаялся. Ведь меня тогда, в 2015 году, в 18 лет выгнали из СКА. И Тамбиев меня взял, так сказать, под свое крыло. Он многим ребятам дал шанс. Под его началом они заиграли в хоккей.

Леонид Григорьевич — требовательный тренер, человек, который всегда старается добиваться своих целей. Ему неважно, какой перед ним игрок. Он смотрит на твой характер. Если видит, что у тебя есть характер и ты можешь им грамотно пользоваться, то Тамбиев максимально тебе доверится. Он направил меня в нужное русло.

— Имеете в виду отношение к работе?

— Да, правильно настраивал людей, говорил им, как нужно работать. И строил коллектив, который будет биться до конца. Наверное, за счет этого у него получилось и в ВХЛ выиграть два трофея с питерским «Динамо» и «Сарыаркой», и сейчас в КХЛ хорошо работать с «Адмиралом».

— Многие упрекают его за скучный, схематичный хоккей. На молодежном уровне он по такой же тактике играл?

— Он говорил нам: «Есть зона обороны и средняя зона — там выполняете то, что я вам говорю. А в зоне атаки вы должны творить, делать все сами, но постоянно должен быть игрок, который вас страхует», – привел слова Тамбиева форвард « ».