Тамбиев о пресс-конференциях: «Не давал волю эмоциям, хотя хотелось, особенно когда журналист назвал «самозванцем». Думал, извинится, но смелости не нашлось»

Теги Салават Юлаев КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Матч ТВ Хоккей

Леонид Тамбиев ответил на вопрос об уверенном поведении на пресс-конференциях.

– По ходу плей-офф вы казались железно уверенным в себе, и это было видно даже по пресс-конференциям. Как думаете, это передавалось вашей команде? Например, слова о том, что в серии с «Ак Барсом» будет седьмой матч.

– Вы же понимаете, это «Адмирал». Я вытащил их статистику плей-офф – и ужаснулся.

Например, Александр Горшков 1991 года рождения – пять кубковых игр КХЛ за всю карьеру. Больше всех было у Егора Рыкова (52), но он на этот момент объективно не проходил в состав «Адмирала».

И как я мог себя вести неуверенно? Я же в раздевалке себя уверенно веду. Не бравирую, а четко разбираю, направляю, показываю: именно вот так надо играть.

Я всегда и везде прививал игрокам одну философию. А если бы чуть слукавил, где-то поплыл, просто допустил мысль на пресс-конференции, что этого соперника мы не пройдем, там команда сильнее…

Ребята ведь всё это смотрят. И какая у них будет тогда вера в тренера? Знаете, один из постулатов успешности тренера гласит: важно не то, как или что ты говоришь, а как твердо ты говоришь. Вот это они запоминают.

Да, были нюансы. Нам требовалось убрать удаления, которые были болезненными для нас против мастеровитых «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». Потому что меньшинство уже тяжело контролировать. Что поделаешь, мастера наказывают.

Но главное – я сам верил в парней, что они могут. Эта система вросла в их мышечную массу. Они многие правильные вещи уже делают на автомате.

– Известно, например, что Олег Знарок первые полчаса после матча очень горяч, и пресс-атташе даже не ведет его на пресс-конференцию. Как вам удавалось быть таким невозмутимым на прессухах, когда те же журналисты в Уфе и Казани старались вас раскачать, залезть под кожу?

– Честно скажу, это у меня первый год такой. Раньше я просто кипел. Старался гасить свои эмоции, понимая, что игрокам их показывать нельзя.

После поражений, как правило, старался не заходить в раздевалку. Только в плей-офф, и чтобы поддержать. Потому что я видел, как ребята душой и сердцем отдавались игре.

Но в тренерской я после матчей кипел. А потом шел на пресс-конференцию, понимая, что ее будут смотреть игроки, и каждое слово будет муссироваться. Поэтому я старался сохранять хладнокровие. Не давал волю эмоциям.

Хотя, честно сказать, хотелось. Особенно когда меня в Уфе один журналист назвал «самозванцем». Я думал, что он хотя бы извинится. Но смелости у него не нашлось, – сказал главный тренер «Адмирала».

Тамбиеву на пресс-конференции задали вопрос о «чувстве самозванца» после пятого матча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» (3:4 ОТ).

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2 комментария

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Кеша
Держитесь Леонид . С дебилами вам еще часто придется встречаться не только среди журналистов .
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-1
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Волк16
Артист!!!
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