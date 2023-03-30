Тамбиев о пресс-конференциях: «Не давал волю эмоциям, хотя хотелось, особенно когда журналист назвал «самозванцем». Думал, извинится, но смелости не нашлось»

ответил на вопрос об уверенном поведении на пресс-конференциях.

– По ходу плей-офф вы казались железно уверенным в себе, и это было видно даже по пресс-конференциям. Как думаете, это передавалось вашей команде? Например, слова о том, что в серии с «Ак Барсом» будет седьмой матч.

– Вы же понимаете, это «Адмирал». Я вытащил их статистику плей-офф – и ужаснулся.

Например, Александр Горшков 1991 года рождения – пять кубковых игр за всю карьеру. Больше всех было у Егора Рыкова (52), но он на этот момент объективно не проходил в состав «Адмирала».

И как я мог себя вести неуверенно? Я же в раздевалке себя уверенно веду. Не бравирую, а четко разбираю, направляю, показываю: именно вот так надо играть.

Я всегда и везде прививал игрокам одну философию. А если бы чуть слукавил, где-то поплыл, просто допустил мысль на пресс-конференции, что этого соперника мы не пройдем, там команда сильнее…

Ребята ведь всё это смотрят. И какая у них будет тогда вера в тренера? Знаете, один из постулатов успешности тренера гласит: важно не то, как или что ты говоришь, а как твердо ты говоришь. Вот это они запоминают.

Да, были нюансы. Нам требовалось убрать удаления, которые были болезненными для нас против мастеровитых « » и «Ак Барса». Потому что меньшинство уже тяжело контролировать. Что поделаешь, мастера наказывают.

Но главное – я сам верил в парней, что они могут. Эта система вросла в их мышечную массу. Они многие правильные вещи уже делают на автомате.

– Известно, например, что Олег Знарок первые полчаса после матча очень горяч, и пресс-атташе даже не ведет его на пресс-конференцию. Как вам удавалось быть таким невозмутимым на прессухах, когда те же журналисты в Уфе и Казани старались вас раскачать, залезть под кожу?

– Честно скажу, это у меня первый год такой. Раньше я просто кипел. Старался гасить свои эмоции, понимая, что игрокам их показывать нельзя.

После поражений, как правило, старался не заходить в раздевалку. Только в плей-офф, и чтобы поддержать. Потому что я видел, как ребята душой и сердцем отдавались игре.

Но в тренерской я после матчей кипел. А потом шел на пресс-конференцию, понимая, что ее будут смотреть игроки, и каждое слово будет муссироваться. Поэтому я старался сохранять хладнокровие. Не давал волю эмоциям.

Хотя, честно сказать, хотелось. Особенно когда меня в Уфе один журналист назвал «самозванцем». Я думал, что он хотя бы извинится. Но смелости у него не нашлось, – сказал главный тренер « ».

Тамбиеву на пресс-конференции задали вопрос о «чувстве самозванца» после пятого матча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» (3:4 ОТ).