21-летний Леви выиграл дебютный матч в НХЛ. В более раннем возрасте в истории «Баффало» среди вратарей это удалось лишь Баррассо и Пуппе

Теги Баффало НХЛ Том Баррассо Девон Леви Хоккей

Девон Леви отразил 31 бросок из 33 в матче с «Рейнджерс» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой.

Вратарь «Баффало» выиграл дебютный матч в чемпионате НХЛ в возрасте 21 года и 94 дней.

В более раннем возрасте в истории клуба среди голкиперов это удалось лишь Тому Баррассо (в 18 лет и 188 дней) и Дарену Пуппе (в 20 лет и 223 дня).

«Сэйбрс» ранее подписали с Леви контракт на три года.

В нынешнем сезоне вратарь выступал в студенческой лиге NCAA за Северо-Восточный университет, за который он провел 34 матча, пропуская в среднем 2,24 шайбы и отражая 93,3% бросков.

Леви на драфте НХЛ-2020 в седьмом раунде под общим 212-м номером выбрала «Флорида». В 2021 году «Пантерс» обменяли его в «Баффало».

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1 комментарий

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memphis
Нормально побились) Ну и Леви пару-тройку классных спасений оформил. Победа заслужена.
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