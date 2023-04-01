21-летний Леви выиграл дебютный матч в НХЛ. В более раннем возрасте в истории «Баффало» среди вратарей это удалось лишь Баррассо и Пуппе

Девон Леви отразил 31 бросок из 33 в матче с «Рейнджерс» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой.

Вратарь «Баффало» выиграл дебютный матч в чемпионате НХЛ в возрасте 21 года и 94 дней.

В более раннем возрасте в истории клуба среди голкиперов это удалось лишь Тому Баррассо (в 18 лет и 188 дней) и Дарену Пуппе (в 20 лет и 223 дня).

«Сэйбрс» ранее подписали с Леви контракт на три года.

В нынешнем сезоне вратарь выступал в студенческой лиге NCAA за Северо-Восточный университет, за который он провел 34 матча, пропуская в среднем 2,24 шайбы и отражая 93,3% бросков.

Леви на драфте НХЛ-2020 в седьмом раунде под общим 212-м номером выбрала «Флорида». В 2021 году «Пантерс» обменяли его в «Баффало».