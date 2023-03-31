Вратарь «Баффало» Леви дебютирует в НХЛ в матче с «Рейнджерс»
Голкипер «Баффало» Девон Леви дебютирует в НХЛ в матче против «Рейнджерс».
Ожидается, что 21-летний хоккеист займет место в воротах «Сэйбрс» и впервые сыграет в лиге.
«Баффало» ранее подписал с вратарем соглашение на три года.
В нынешнем сезоне Леви выступал в студенческой лиге NCAA за Северо-Восточный университет, за который он провел 34 матча, пропуская в среднем 2,24 шайбы и отражая 93,3% бросков.
Голкипера на драфте НХЛ-2020 в седьмом раунде под общим 212-м номером выбрала «Флорида». В 2021 году «Пантерс» обменяли Леви в «Баффало».
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