«Салават» предложил Пьянову 100 млн рублей за 2 сезона. «Авангард» дает меньше, форвард еще не сделал выбор («Матч ТВ»)

«Салават» предложил 100 млн рублей за 2 сезона, « » дает меньше.

Как сообщает « », у 31‑летнего форварда есть два варианта продолжения карьеры.

« » дает двухлетний контракт общей стоимостью 100 миллионов рублей. При этом форвард может перейти и в «Авангард», за который уже выступал ранее, но предложение в Омске финансово меньше.

В текущем сезоне Пьянов оформил 32 (9+23) очка за 67 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ. В плей-офф в активе 31-летнего форварда 5 (2+3) очков в 5 матчах.