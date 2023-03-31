«Салават» предложил Пьянову 100 млн рублей за 2 сезона. «Авангард» дает меньше, форвард еще не сделал выбор («Матч ТВ»)

Теги Авангард Салават Юлаев Сибирь возможные переходы КХЛ Валентин Пьянов Матч ТВ Хоккей

«Салават» предложил Валентину Пьянову 100 млн рублей за 2 сезона, «Авангард» дает меньше.

Как сообщает «Матч ТВ», у 31‑летнего форварда есть два варианта продолжения карьеры.

«Салават Юлаев» дает двухлетний контракт общей стоимостью 100 миллионов рублей. При этом форвард может перейти и в «Авангард», за который уже выступал ранее, но предложение в Омске финансово меньше.

В текущем сезоне Пьянов оформил 32 (9+23) очка за 67 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ. В плей-офф в активе 31-летнего форварда 5 (2+3) очков в 5 матчах.

18 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Илья Илья
А нужен ли был кому то серебряков, раз борьбы не было?
Лучший вратарь КХЛ не нужен?
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Илья Илья
Ответ Фёдор Кузнецов
Адмирал же сохранил Тамбиева и Серебрякова
А нужен ли был кому то серебряков, раз борьбы не было?
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Вадим Абдуллин
Ответ Radik_2.0
один источник говорит, что Ава предлагает 50 в год, СЮ дает меньше. другой источник даёт обратную инфу. ну а что спортс? вываливает и то, и это)))
когда один из источников Матч ТВ, то все становится очевидно))
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Александр Балабанов
Ответ Radik_2.0
один источник говорит, что Ава предлагает 50 в год, СЮ дает меньше. другой источник даёт обратную инфу. ну а что спортс? вываливает и то, и это)))
Полнота информационной картины! )
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RusSh
Очков чуть меньше, чем у Кадейкина. Кадейкин тоже эти очки благодаря большинству набил. Усиление конечно сомнительное.
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Габорик
Удачи Валентину в Уфе, волшебная связка Пьянов-Хмелевски :)
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heivani
Первое апреля вроде завтра, а здесь уже понеслось) Что больше:100 за два года,или 50 за один?
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Болельщик АВЫ
Ответ Ilya63
Уфа, борись! Не отдавай своего!!! (болельщик Авангарда)
да да.не подведите Уфа.😂
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RusSh
Мдаааа, такой хоккей нам не нужен.)))))
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Фёдор Кузнецов
Ответ Sever12
Нормально нынче наливают в кхл у Сибири как обычно все уйдут, в связи с лимитом и дефицитом на рынке конкурировать таким командам как Сибирь в борьбе за игроков стало совсем не реально. Третьяк молодец, уровнял лигу, только начинает становится интересный чемпионат, ФХР всё изговнякивает своими решения, как обычно.
Адмирал же сохранил Тамбиева и Серебрякова
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Sibai
Логичный будет если эти деньги отдать в детдом а не этому тюленью
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Radik_2.0
Ответ Sibai
🤯 100 лямов. Вы че там обкурились?
а чему вы удивляетесь? цены диктует рынок. качественных игроков с нужным паспортом в лиге всё меньше и меньше, и, если уж ты хочешь, что бы он играл у тебя, заплатить надо больше, чем конкуренты. это ещё мы не знаем точно, сколько начнут просить леги с ужесточением лимита на них))
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Radik_2.0
один источник говорит, что Ава предлагает 50 в год, СЮ дает меньше. другой источник даёт обратную инфу. ну а что спортс? вываливает и то, и это)))
+2
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+2
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Верховенский1990
Молодца Уфа, топового нападающего себе переманили.
+2
-1
+1
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Sibai
🤯 100 лямов. Вы че там обкурились?
+6
0
+6
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Ачиваков Марат
Вот оно усиление для Салавата Ю, которое мы так ждём! Вы, что там вообще с катушек слетели, у нас таких игроков пол команды.
+4
0
+4
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Sever12
Нормально нынче наливают в кхл у Сибири как обычно все уйдут, в связи с лимитом и дефицитом на рынке конкурировать таким командам как Сибирь в борьбе за игроков стало совсем не реально. Третьяк молодец, уровнял лигу, только начинает становится интересный чемпионат, ФХР всё изговнякивает своими решения, как обычно.
+9
-2
+7
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Ilya63
Уфа, борись! Не отдавай своего!!! (болельщик Авангарда)
+8
-1
+7
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