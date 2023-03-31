«Салават» предложил Пьянову 100 млн рублей за 2 сезона. «Авангард» дает меньше, форвард еще не сделал выбор («Матч ТВ»)
«Салават» предложил Валентину Пьянову 100 млн рублей за 2 сезона, «Авангард» дает меньше.
Как сообщает «Матч ТВ», у 31‑летнего форварда есть два варианта продолжения карьеры.
«Салават Юлаев» дает двухлетний контракт общей стоимостью 100 миллионов рублей. При этом форвард может перейти и в «Авангард», за который уже выступал ранее, но предложение в Омске финансово меньше.
В текущем сезоне Пьянов оформил 32 (9+23) очка за 67 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ. В плей-офф в активе 31-летнего форварда 5 (2+3) очков в 5 матчах.
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