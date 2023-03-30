Миронов о сборах «Динамо» в Пинске: «Первый раз заехали, спросили, есть ли вай-фай, в ответ: «А что это такое?». Не было кондиционеров, Бабенко брал свою еду»

вспомнил о том, как проходили сборы московского «Динамо» в Пинске.

«Сама атмосфера такая, что ты не думаешь ни о чем. Там общежитие… Первый раз когда туда заехали, спросили, есть ли вай-фай, в ответ услышали: «А что это такое?».

Не было кондиционеров, ездили со своими вентиляторами, своим постельным бельем. брал с собой свою еду – хотя бы плита была, можно было готовить!

От общежития ты доходишь до стадиона, где бегаешь, или до ледовой арены. Один и тот же день, он повторяется. Ходишь, как зомби,

Думаешь: «Может ли организму быть хуже?». Но получилось, что этого действительно хватало на сезон! Третий период, команда соперника уже «сдохла» на льду, а ты бегаешь, будто еще не начинали.

Но и отходили от Пинска долго. От сборов до сгона полтора месяца – и все эти полтора месяца надо было отходить.

Приезжаешь после сборов в Нижний Новгород на турнир, тебя там каждая команда может обыграть. Любая! Надо бежать, а ты не можешь, все быстрее.

Но к первому матчу сезона ты приходишь в себя. В сезоне таких нагрузок уже не было – там больше не восстановление», – сказал защитник « ».