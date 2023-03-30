Александр Полунин: «Подбешивает тема, что в «Локомотиве» собраны таланты, которые не могут ничего выиграть»

поделился мыслями о результате серии против ЦСКА.

«Локомотив» уступил ЦСКА (0:5, 3-4 в серии) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Когда ЦСКА повел в серии 2-0 Игорь Никитин говорил, что вам надо просто поверить в себя. Раз с 1-3 довели серию до седьмого матча, значит, поверили?

– Игорь Валерьевич, еще как пришел в Ярославль очень много внимания стал уделять психологии.

Он и убеждал и объяснял, что российским игрокам пора перестраиваться, а не брать роль лидеров эпизодически.

Ведь долгие годы первая пятерка была легионерской, и где-то внутри, может, и сидело, что в решающие моменты все равно их выпустят тащить. Сейчас этот барьер ломали, но вот не доломали.

– Во втором периоде сначала штанга Шалунова, штурм «Локо», а у ЦСКА Каменев первым же броском делает счет 0:3. Это решающий момент серии?

– Нет. Мы не опускали рук и не теряли надежды. Вопрос веры в себя – говорю же – много разговоров тренеры с нами вели.

Раньше «Локомотив» мог потухнуть, как что-то складывалось не в нашу пользу, сейчас мы от этого, надеюсь, ушли.

Но опять же после 0:5 рассуждать на эту тему неправильно и, наверное, даже тупо. Это все надо доказывать результатом, а не словами объяснять.

– Вы, кстати, один из немногих игроков нынешнего состава, кто проходил ЦСКА в плей-офф 2017 года. Можете сказать, почему с тех пор шесть лет подряд все серии с питерскими или московскими армейцами заканчиваются поражением?

– Вот, кстати, о чем я и говорил. Тогда очень большой вклад внесли легионеры – Накладал, Контиола, Тэлбот, Крунвалль. Сейчас те, кто в команде, должны становиться такими лидерами.

Вот сейчас говорят, что ЦСКА опытнее, что-то про их серию в седьмых матчах.

Но у нас полкоманды играло в финалах молодежных чемпионатов мира, больше половины призеры МЧМ, в первой сборной кто-то поиграл.

Вот эта тема, что в Ярославле собраны таланты, которые не могут ничего выиграть, она, честно, подбешивает. Мы можем выигрывать, мы должны выигрывать. Тем более в таком составе сколько нам осталось? Год? Два?

– Спрошу: «Как выиграть?», вы скажете: «Больше работать»?

– А как еще? Вот в том сезоне, после того как слетели 0-4, мы начали готовится к следующему плей-офф еще в весеннем цикле.

Не просто тренироваться влегкую до конца апреля, а именно серьезно работать над важными моментами.

Итогом этой работы в год стали 3-4 с ЦСКА. Как вот ломать эту стену? Только еще большими усилиями, – сказал нападающий « .