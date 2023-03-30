Кирилл Петров: «Толку играть в атаку, если получишь 0-4 в серии? «Ак Барс» играет строго. Нормальный хоккей, приносящий победы»

считает « » хорошей командой по подбору игроков.

Нападающий «Ак Барс» дал комментарий в преддверии серии финала Восточной конференции.

«Принципиальности никакой. Я там год всего поиграл, ни с кем не ругался, со всеми хорошие отношения.

Хочется выиграть, а что три серии проиграли им – где-то чуть-чуть не везло. Это тоже хорошая команда, считаю, что будет интересная серия, не знаю, сколько матчей. Но бой будет приличный.

Стартанули в регулярном чемпионате они не очень, а теперь команда хорошая и по подбору игроков, и по реализации, и есть бригады под большинство хорошие. В целом готовимся в обычном режиме.

В плане большинства у нас много, что не получается, особенно на выезде. А в плане духа и характера проблем нет, все понимают нашу цель. Мы системно играем и переигрываем за счет этого соперника.

Строго играем, у нас нормальный хоккей, который приносит победы. Толку играть в атаку, если получишь 0-4 в серии?

Потихоньку с каждой игрой идем к своему результату. Все установки выполняем. А с «Авангардом» как играли, так и будем играть, внесем небольшие корректировки», – сказал нападающий « ».