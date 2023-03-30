Кравец о серии с «Ак Барсом»: «Ребята настроены биться и выйти в следующий раунд. Ни один не расслабился»

заявил, что игроки «Авангарда» настроены биться в серии с « ».

Команды встретятся в финале Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

– По сопернику все понятно. Они заняли первое место на Востоке по итогам регулярного чемпионата и уверенно прошли два раунда плей‑офф. У них много игроков с хорошим мастерством, опытом и амбициями. Нужно быть готовым к очень серьезной борьбе. Для победы придется приложить много усилий.

Как готовились? После того, как обыграли магнитогорский «Металлург», было несколько дней отдыха, потом были тренировки, а затем снова денек отдохнули. Сейчас три дня подряд были тренировки и подготовка к «Ак Барсу».

Не думаю, что у команды потерян тонус. Самое главное то, как настроены ребята. А они настроены биться и выйти в следующий раунд. Ни один человек в команде не расслабился.

– Многие считают «Ак Барс» фаворитом серии. Есть ли у «Авангарда» преимущество из‑за более продолжительного отдыха?

– Думаю, что у нас нет никакого преимущества. В серии две хорошие равные команды, и самоотдача ребят будет иметь главную роль, – сказал главный тренер « ».