Кравец о серии с «Ак Барсом»: «Ребята настроены биться и выйти в следующий раунд. Ни один не расслабился»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Матч ТВ Хоккей

Михаил Кравец заявил, что игроки «Авангарда» настроены биться в серии с «Ак Барсом».

Команды встретятся в финале Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

– По сопернику все понятно. Они заняли первое место на Востоке по итогам регулярного чемпионата и уверенно прошли два раунда плей‑офф. У них много игроков с хорошим мастерством, опытом и амбициями. Нужно быть готовым к очень серьезной борьбе. Для победы придется приложить много усилий.

Как готовились? После того, как обыграли магнитогорский «Металлург», было несколько дней отдыха, потом были тренировки, а затем снова денек отдохнули. Сейчас три дня подряд были тренировки и подготовка к «Ак Барсу».

Не думаю, что у команды потерян тонус. Самое главное то, как настроены ребята. А они настроены биться и выйти в следующий раунд. Ни один человек в команде не расслабился.

– Многие считают «Ак Барс» фаворитом серии. Есть ли у «Авангарда» преимущество из‑за более продолжительного отдыха?

– Думаю, что у нас нет никакого преимущества. В серии две хорошие равные команды, и самоотдача ребят будет иметь главную роль, – сказал главный тренер «Авангарда».

7 комментариев

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ToniKroos1999
Уже понятно, что Билялетдинов возьмет 4 кубок
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Александр Невский
Авангард легко пройдет Акбарс, счёт будет 4-0
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Кеша
Вот уж не возьмусь прогнозировать . Не знаю в каком состоянии Ак барс , возрастная команда с большим опытом . Авангард быстрая играющая команда .
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Павел Очнев
В регулярке с приходом Билла в АБ, Авангард ни разу не выиграл...Барсы вроде как помощнее(физически) и систематизированней.
Хотя при Хартли АБ был вполне проходимым. За Биллом опыт.
Вобщем УДАЧИ Кравцу и Авангарду!!!
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*Eddard*
Серия будет кратно тяжелее, чем с Металлургом, но называть Барсов фаворитами я бы не торопился. В плей-офф всякое бывает, и совсем уж "фаворитисто" они не выглядели даже против не самого укомплектованного Адмирала
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Альфа Консалтинг
вперёд Авангард!
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Vladimir Sushko
Настраивается на сложную, но интересную серию. Удачи, Ястребы!
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