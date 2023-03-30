Плющев о перекрестном плей-офф: «Идее не давали ход клубы, не желающие терять реноме. Хотя это добавит объективности – в финале встретятся сильнейшие»

считает, что перекрестный плей-офф добавит КХЛ объективности.

Заслуженный тренер России порассуждал на предмет возможного введения такого формата проведения Кубка Гагарина.

«На самом деле этот вопрос обсуждается уже лет восемь, идея назрела давно.

Очевидно, что это сделает плей-офф гораздо интереснее. Кроме того, добавит объективности – в финале встретятся действительно две сильнейшие команды.

Я бы и вовсе ввел перекрестный плей-офф с самой первой стадии. Наверное, это не всем добавит удовольствия, зато понравится зрителям, которые хотят откровенного хоккея.

Хороший ведь сюжет, когда восьмая команда одной конференции выбивает первую из другой. Это поднимет напряжение и заставит хоккеистов совершенствоваться.

Другое дело, что подобной идее не давали ход некоторые клубы, не желающие терять реноме.

Как будет в этот раз – сказать сложно, все зависит от того, кто будет представлять эту инициативу в », – сказал Плющев.