Федотов о матче хоккейного ЦСКА: «Захватывает дух – атмосфера, великолепное боление. Отмечу надежную игру в обороне и вратаря»
Владимир Федотов поделился эмоциями от посещения матча хоккейного клуба ЦСКА.
ЦСКА обыграл «Локомотив» (5:0, 4-3 в серии) в седьмой игре серии второго раунда Кубка Гагарина.
– Атмосфера, полный зал, великолепное боление. Хоккей захватывает дух. Второй тайм, точнее период, был неплох в исполнении «Локомотива». Но нам удалось забить, немного снять напряжение.
– Кого бы вы отметили по ходу матча?
– Отмечу хорошую, надежную игру в обороне и вратаря. Несколько сэйвов он совершил уже в первом тайме! Да и во втором тоже.
Но мы все прекрасно знаем, что на оборону работает вся команда. Что ЦСКА и демонстрирует. Было тяжело и непросто, «Локомотив» задал очень высокий темп. Но армейцы выдержали и укололи.
– Насколько важна дружба армейских коллективов – хоккеистов и футболистов?
– Это всегда по жизни присутствует.
Мы делаем одно дело, дарим людям праздник. Показываем свое мастерство, побеждаем. Надо продолжать и дальше дружить, – сказал главный тренер футбольной команды ЦСКА.
ЦСКА знает все о седьмых матчах: «Локомотив» проиграл уже в первом периоде
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