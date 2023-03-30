Федотов о матче хоккейного ЦСКА: «Захватывает дух – атмосфера, великолепное боление. Отмечу надежную игру в обороне и вратаря»

Теги ЦСКА ЦСКА Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Владимир Федотов Матч ТВ Хоккей

Владимир Федотов поделился эмоциями от посещения матча хоккейного клуба ЦСКА.

ЦСКА обыграл «Локомотив» (5:0, 4-3 в серии) в седьмой игре серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Атмосфера, полный зал, великолепное боление. Хоккей захватывает дух. Второй тайм, точнее период, был неплох в исполнении «Локомотива». Но нам удалось забить, немного снять напряжение.

– Кого бы вы отметили по ходу матча?

– Отмечу хорошую, надежную игру в обороне и вратаря. Несколько сэйвов он совершил уже в первом тайме! Да и во втором тоже.

Но мы все прекрасно знаем, что на оборону работает вся команда. Что ЦСКА и демонстрирует. Было тяжело и непросто, «Локомотив» задал очень высокий темп. Но армейцы выдержали и укололи.

– Насколько важна дружба армейских коллективов – хоккеистов и футболистов?

– Это всегда по жизни присутствует.

Мы делаем одно дело, дарим людям праздник. Показываем свое мастерство, побеждаем. Надо продолжать и дальше дружить, – сказал главный тренер футбольной команды ЦСКА.

ЦСКА знает все о седьмых матчах: «Локомотив» проиграл уже в первом периоде

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
в хоккее у армейцев нормальные эмоции,а футболистам до лучших дней😉
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий