Монтур с голом в овертайме, Лайон с 38 сэйвами и Фредерик Годро с дублем в меньшинстве – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Флорида Миннесота НХЛ Алекс Лайон Брэндон Монтур Фредерик Годро Хоккей

Брэндон Монтур, Алекс Лайон и Фредерик Годро – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – защитник «Флориды» Брэндон Монтур с передачей и победной шайбой в овертайме матча против «Торонто» (3:2 ОТ). 

Вторая звезда – вратарь «Флориды» Алекс Лайон, отразивший 38 бросков из 40 в игре против «Торонто» (3:2 ОТ). 

Третья звезда – нападающий «Миннесоты» Фредерик Годро с 2 голами в меньшинстве в матче с «Колорадо» (4:2). 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antineutrino
кто-нибудь знает почему Бобровский не был даже запасным в сегодняшней игре?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Ответ Данил Подгорбунский
Интересно что Густавсон с 42 бросками из 44 не попал в звезды. Шикарно сегодня отыграл, думал попадет
Его и в звездах матча не было.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Подгорбунский
Интересно что Густавсон с 42 бросками из 44 не попал в звезды. Шикарно сегодня отыграл, думал попадет
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий