Монтур с голом в овертайме, Лайон с 38 сэйвами и Фредерик Годро с дублем в меньшинстве – звезды дня в НХЛ

Брэндон Монтур, Алекс Лайон и Фредерик Годро – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – защитник «Флориды» Брэндон Монтур с передачей и победной шайбой в овертайме матча против «Торонто» (3:2 ОТ).

Вторая звезда – вратарь «Флориды» Алекс Лайон, отразивший 38 бросков из 40 в игре против «Торонто» (3:2 ОТ).

Третья звезда – нападающий «Миннесоты» Фредерик Годро с 2 голами в меньшинстве в матче с «Колорадо» (4:2).