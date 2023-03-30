Кныжов продлил контракт с «Сан-Хосе» на 2 года и 2,5 млн долларов

Защитник Николай Кныжов подписал новый контракт с « ».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. По данным CapFriendly, средняя зарплата составит 1,25 млн долларов (общая сумма контракта – 2,5 млн долларов).

В нынешнем сезоне Кныжов провел 9 игр в регулярном чемпионате и набрал 1 (1+0) балл.

Напомним, 7 марта он провел 1-й матч в НХЛ с мая 2021 года. Из-за травм Кныжов полностью пропустил сезон-2021/22 и большую часть текущего.