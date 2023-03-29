Сергачев набрал 56 очков в сезоне. Это 6-й результат среди защитников в истории «Тампы»
Михаил Сергачев набрал 56-е очко в сезоне в матче НХЛ с «Каролиной» (4:0).
Защитник «Тампы» отметился результативной передачей.
Теперь на его счету 56 (8+48) очков в 73 играх сезона. Это шестой результат среди защитников в истории «Тампы».
Больше очков за сезон набирали защитники клуба Виктор Хедман (63 в сезоне-2017/18, 72 в сезоне-2016/17 и 85 в сезоне-2021/22), Дэн Бойл (63 в сезоне-2006/07) и Роман Гамрлик (65 в сезоне-1995/96).
но подняться повыше шансы неплохие.
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7. Марков 08/09 - 64 очка
8. Гончар 01/02 - 59
9. Марков 07/08 - 58
10. Гончар 05/06 - 58
11. Гончар 03/04 - 58
12. Гончар 00/01 - 57
13. Зубов 97/98 - 57
14. Малахов 93/94 - 57
15. Сергачёв 22/23 - 56