Сергачев набрал 56 очков в сезоне. Это 6-й результат среди защитников в истории «Тампы»

набрал 56-е очко в сезоне в матче с «Каролиной» (4:0).

Защитник « » отметился результативной передачей.

Теперь на его счету 56 (8+48) очков в 73 играх сезона. Это шестой результат среди защитников в истории «Тампы».

Больше очков за сезон набирали защитники клуба (63 в сезоне-2017/18, 72 в сезоне-2016/17 и 85 в сезоне-2021/22), (63 в сезоне-2006/07) и Роман Гамрлик (65 в сезоне-1995/96).