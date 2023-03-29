Сергачев набрал 56 очков в сезоне. Это 6-й результат среди защитников в истории «Тампы»

Теги Тампа-Бэй Дэн Бойл Роман Гамрлик НХЛ Виктор Хедман рекорды Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев набрал 56-е очко в сезоне в матче НХЛ с «Каролиной» (4:0).

Защитник «Тампы» отметился результативной передачей.

Теперь на его счету 56 (8+48) очков в 73 играх сезона. Это шестой результат среди защитников в истории «Тампы».

Больше очков за сезон набирали защитники клуба Виктор Хедман (63 в сезоне-2017/18, 72 в сезоне-2016/17 и 85 в сезоне-2021/22), Дэн Бойл (63 в сезоне-2006/07) и Роман Гамрлик (65 в сезоне-1995/96).

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9 комментариев

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antistar-Z
Ответ Комнатный олень
Монреаль жидко обделался обменяв его в своё время. Айзерман умел проводить шикарные обмены.
Не поленился, посмотрел. У Друэна 2 (ДВА) гола в этом году. Кража десятилетия, не обмен))
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йозе марино
соответствует своему контракту?
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Александр Бабуев
На 3 место шанс есть
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Сергей Никитин
Миша молодец. Сколько говорили, что ему дико переплатили по новому контракту (я в том числе), а он взял и доказал, что если и не элитный защ, то очень близок к этому статусу. Надеюсь дальше больше!
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Юрий Богданов
как теперь выглядят 8 мультов на долгосрок?)
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Alexander Bragin
среди российских защитников пока 15-ый сезон.
но подняться повыше шансы неплохие.
...
7. Марков 08/09 - 64 очка
8. Гончар 01/02 - 59
9. Марков 07/08 - 58
10. Гончар 05/06 - 58
11. Гончар 03/04 - 58
12. Гончар 00/01 - 57
13. Зубов 97/98 - 57
14. Малахов 93/94 - 57
15. Сергачёв 22/23 - 56
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Фёдор Кузнецов
Наконец-то появился атакующий защитник из России
+4
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ruslanych
Может и рекорд франшизы поставит со временем, чем черт не шутит.
+3
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Комнатный олень
Монреаль жидко обделался обменяв его в своё время. Айзерман умел проводить шикарные обмены.
+10
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