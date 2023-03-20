Миллер из «Рейнджерс» повторил рекорд НХЛ по очкам за период для защитников – у него 2+2 в игре с «Нэшвиллом»

Теги Рейнджерс Нэшвилл Ростислав Клесла НХЛ Морган Райлли Михаил Сергачев Брэндон Монтур К'Андре Миллер Хоккей

К’Андре Миллер повторил рекорд НХЛ по очкам за период для защитников.

23-летний хоккеист «Рейнджерс» набрал 4 (2+2) очка в первом периоде матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (7:0).

Он стал первым защитником в истории нью-йоркцев, который смог набрать четыре очка за один период.

В истории лиги таких случая были четыре. До этого четыре балла за период набрали Михаил Сергачев, Морган Райлли, Брэндон Монтур и Ростислав Клесла.

Миллер записал на свой счет 37 (8+29) баллов в 67 матчах текущего сезона.

2 комментария

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37old
Рейнджерс попадает на контрактах защитникам. Сначала Труба выжал практически максимум возможного. Затем Фокс в контрактный сезон Норриса взял. Теперь Миллер играет на дорогой контракт.
Спасает, что Лафренье с Какко стабильно выдают средненькую игру и статистику. Спасает кепку, но уходят на сторону пики.
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nupor
Уголёк жгёт!! 🔥🔥🔥 молодцом!!!
0
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