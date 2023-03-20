Миллер из «Рейнджерс» повторил рекорд НХЛ по очкам за период для защитников – у него 2+2 в игре с «Нэшвиллом»
К’Андре Миллер повторил рекорд НХЛ по очкам за период для защитников.
23-летний хоккеист «Рейнджерс» набрал 4 (2+2) очка в первом периоде матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (7:0).
Он стал первым защитником в истории нью-йоркцев, который смог набрать четыре очка за один период.
В истории лиги таких случая были четыре. До этого четыре балла за период набрали Михаил Сергачев, Морган Райлли, Брэндон Монтур и Ростислав Клесла.
Миллер записал на свой счет 37 (8+29) баллов в 67 матчах текущего сезона.
Спасает, что Лафренье с Какко стабильно выдают средненькую игру и статистику. Спасает кепку, но уходят на сторону пики.