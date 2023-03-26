Леонид Тамбиев: «Я ни в одной команде так не уставал, как в «Адмирале». Во Владивостоке хоккейный бум, мы вернули веру болельщиков в команду»

заявил, что еще ни в одном клубе так не уставал, как в « ».

«Адмирал» проиграл со счетом 2-4 во втором раунде Кубка Гагарина.

– Хочу еще раз искренне поблагодарить команду, низкий им поклон. Ребята окрепли за этот плей-офф, показывали характер, силу воли и все, что мы в них вкладывали, они старались в это играть.

Это правильная философия, которую мы на протяжении всего сезона прививали команде. Они приняли эту философию и это отразилось на результате.

И отдельное спасибо нашим болельщикам, они молодцы. Я очень горд и счастлив, что во Владивостоке сейчас идет хоккейный бум, и я видел, что в аэропорту творилось, и как нас встречали болельщики.

Я всегда говорю, что болельщик идет на хороший качественный хоккей, и самое главное, что мы вернули веру болельщиков в «Адмирал» – это самое главное. Они пошли на «Адмирал». Спасибо им большое за поддержку. – Как, на ваш взгляд, менялась команда «Адмирал» за этот плей-офф, с каждым матчем каждой серии?

– Очень много непредсказуемых вещей происходит в плей-офф, на которые мы повлиять не можем. Здесь важны нюансы, человеческий фактор.

Ребята практически все поменялись: у них человеческий фактор был на таком уровне. Моменты, если вы помните, Хамидуллин перешел в нападение в серии с Уфой, он нормально это воспринял.

Многие играли на травме, на уколах. Здесь надо быть готовым ко всему. Это дорогого стоит, не было бы этих двух побед над «Ак Барсом».

Самое главное: я в сезоне это не говорил – я устал, я ни в одной команде не уставал. Я даже представить не могу, как устали они.

Я горд, что я поработал с ними. Они окрепли во всех факторах.

Это кропотливый труд, это постоянно надо поднимать их психологию, что они могут пройти Уфу, они могут играть с «Ак Барсом». Молодцы, что они правильно это восприняли, – сказал главный тренер «Адмирала».

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