«Металлург» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для Худобина

Теги Металлург Мг возможные переходы Чикаго Даллас Антон Худобин НХЛ КХЛ Хоккей

Антон Худобин может перейти в «Металлург».

Магнитогорский клуб считается наиболее вероятным местом продолжения карьеры для 36-летного голкипера, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

До этого сообщалось, что Худобин планирует вернуться в КХЛ в следующем сезоне.

Вратарь по ходу текущего сезона НХЛ был обменян в «Чикаго» из «Далласа».

Худобин за «Блэкхокс» провел один матч в нынешнем сезоне НХЛ, пропустив шесть шайб в игре с «Вашингтоном» (1:6).

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8 комментариев

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Mi4eL
Ответ Сергей Орлов
Просить он может сколько угодно, а по факту он безнадежно едет с ярмарки, сидел бэкапом в ахл.
но в КХЛ на него есть спрос. так что посмотрим. зп все равно всплывёт
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Сергей Орлов
Ответ Mi4eL
вторым.... я представляю сколько он будет просить денег)
Просить он может сколько угодно, а по факту он безнадежно едет с ярмарки, сидел бэкапом в ахл.
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Mi4eL
Ответ крок 58
Да пойдет вторым….нормально
вторым.... я представляю сколько он будет просить денег)
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Mi4eL
Во все тяжкие Магнитка пошла
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karlsson27
Интересно на какую зарплату
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Фёдор Кузнецов
Не хочу Худобин, лучше уж тогда на Набокова ставку делать
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крок 58
Да пойдет вторым….нормально
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2hsjck49rf
Они его матч в Чикаго смотрели?)
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