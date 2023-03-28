«Металлург» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для Худобина
Антон Худобин может перейти в «Металлург».
Магнитогорский клуб считается наиболее вероятным местом продолжения карьеры для 36-летного голкипера, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
До этого сообщалось, что Худобин планирует вернуться в КХЛ в следующем сезоне.
Вратарь по ходу текущего сезона НХЛ был обменян в «Чикаго» из «Далласа».
Худобин за «Блэкхокс» провел один матч в нынешнем сезоне НХЛ, пропустив шесть шайб в игре с «Вашингтоном» (1:6).
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