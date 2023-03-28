«Металлург» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для Худобина

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Магнитогорский клуб считается наиболее вероятным местом продолжения карьеры для 36-летного голкипера, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

До этого сообщалось, что Худобин планирует вернуться в в следующем сезоне.

Вратарь по ходу текущего сезона НХЛ был обменян в « » из « ».

Худобин за «Блэкхокс» провел один матч в нынешнем сезоне НХЛ, пропустив шесть шайб в игре с «Вашингтоном» (1:6).