Худобин планирует играть в КХЛ в следующем сезоне. Агент подтвердил

Теги возможные переходы Даллас Антон Худобин НХЛ КХЛ Юрий Николаев Чемпионат.com Хоккей

Антон Худобин рассматривает возможность возвращения КХЛ.

36-летний российский голкипер планирует выступать в лиге в следующем сезоне, об этом сообщает «Чемпионат».

«Сейчас мы дождемся трансферного дедлайна в Северной Америке. Могу сказать, что вопрос о возвращении Антона Худобина в Россию абсолютно актуален. Мы рассматриваем варианты в КХЛ», – сообщил агент вратаря Юрий Николаев.

В нынешнем сезоне Худобин, у которого действует контракт с «Далласом», проводит в АХЛ за «Техас» – фарм-клуб «Старс».

Антон сыграл 24 матча в регулярном чемпионате АХЛ, пропуская в среднем 2,89 шайбы и отражая 89,9% бросков.

10 комментариев

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Kirill HG
Ответ SmilingBy
Не думаю, что у него шансы есть на ПО. Там даже в запасные не факт, что про лезет если Томпсон форму быстро наберёт
наберет ли Томпсон прежнюю форму и когда вообще вернется в состав? Вопрос.

Сейчас у Вегаса по сути всего один вратарь - Эдин Хилл, который номинально средний запасной (бэкап)

Мотивированный Куик точно не помешает за полтора месяца до плей-офф.
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SmilingBy
Ответ Kirill HG
Golden Knights have acquired Jonathan Quick from the Blue Jackets for Michael Hutchinson and a 2025 7th Round Pick Джонатан Куик в Вегасе! Так и не доехал до Коламбуса) Теперь обязательно ждем встречу против Кингз в плей-офф🔥
Не думаю, что у него шансы есть на ПО. Там даже в запасные не факт, что про лезет если Томпсон форму быстро наберёт
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tagidani
Почему не Магнитка? В одном из интервью он говорил, что хочет поиграть за Металлург, за родную команду
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jvovann
оставайся там. и нужен им. приедешь. тебя тут проклянут, бабки ищи у канадоамерикосов. худо будешь карьеру закашивать. ИЛИ взорвешешь НАШ КХЛ. скажи худоба. бабок тебе тут НЕТ
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Kirill HG
Golden Knights have acquired Jonathan Quick from the Blue Jackets for Michael Hutchinson and a 2025 7th Round Pick

Джонатан Куик в Вегасе!

Так и не доехал до Коламбуса) Теперь обязательно ждем встречу против Кингз в плей-офф🔥
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faaakkkeee
Ответ ни первый_ни последний
да всё он, пускай едет в вхл.
Лолшто? С нынешними лимитами и конкуренцией, он будет играть в КХЛ до 45 лет. На всю лигу 2,5 вратаря хороших, за Аликина и Серебрякова топы будут друг другу глотки перегрызать. О чём вообще речь.
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Nastra
Там Вегас себе отличного вратаря взял, а вы про Худобина...
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ни первый_ни последний
да всё он, пускай едет в вхл.
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VILL
Спартак скриньте
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Vasyamarch91
Авангард? Надеюсь не сосиска
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