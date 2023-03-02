Худобин планирует играть в КХЛ в следующем сезоне. Агент подтвердил

Антон Худобин рассматривает возможность возвращения .

36-летний российский голкипер планирует выступать в лиге в следующем сезоне, об этом сообщает «Чемпионат».

«Сейчас мы дождемся трансферного дедлайна в Северной Америке. Могу сказать, что вопрос о возвращении в Россию абсолютно актуален. Мы рассматриваем варианты в КХЛ», – сообщил агент вратаря .

В нынешнем сезоне Худобин, у которого действует контракт с «Далласом», проводит в АХЛ за «Техас» – фарм-клуб «Старс».

Антон сыграл 24 матча в регулярном чемпионате АХЛ, пропуская в среднем 2,89 шайбы и отражая 89,9% бросков.