Худобин планирует играть в КХЛ в следующем сезоне. Агент подтвердил
Антон Худобин рассматривает возможность возвращения КХЛ.
36-летний российский голкипер планирует выступать в лиге в следующем сезоне, об этом сообщает «Чемпионат».
«Сейчас мы дождемся трансферного дедлайна в Северной Америке. Могу сказать, что вопрос о возвращении Антона Худобина в Россию абсолютно актуален. Мы рассматриваем варианты в КХЛ», – сообщил агент вратаря Юрий Николаев.
В нынешнем сезоне Худобин, у которого действует контракт с «Далласом», проводит в АХЛ за «Техас» – фарм-клуб «Старс».
Антон сыграл 24 матча в регулярном чемпионате АХЛ, пропуская в среднем 2,89 шайбы и отражая 89,9% бросков.
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