Рассказов о «Витязе»: «Я и другие были обозлены, что нас считали отработанным материалом. Иногда это самая лучшая мотивация»

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Кирилл Рассказов поделился мнением об игре «Витязя» в сезоне КХЛ.

Подмосковный клуб занял шестое место в таблице Западной конференции и проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

– Если вернуться в прошлое лето, то помню, как пришел на вашу тренировку в парк «Пехорка», смотрел за занятием и не понимал, за счет чего вы можете выступить здорово.

– Алексей [Шевченко], ну разве в волейбол мы играли плохо? Разве наши комбинации не вызывали восторг?

– Они были прекрасны.

– С подачами не шло, но такое бывает. Если же говорить о хоккее, возможно, нам очень сильно помогло то, что нас списывали со счетов заранее.

Мы тогда с Владимиром Галузиным как раз говорили на эту тему. В «Витязе» собрались все те, кому есть что доказывать.

– Я все равно не могу понять, как, например, вы набрали 30 (15+15) очков. Потому что это просто удивительный результат, учитывая все исходные.

– И я, и другие были обозлены на то, что нас считали отработанным материалом. Поверьте, иногда это самая лучшая мотивация для хоккеиста.

С первых дней в «Витязе» сложилась уникальная атмосфера. В раздевалке все были доброжелательными. И это все переносилось на площадку.

Мы, например, выигрывали очень важные матчи. И речь не про четыре победы подряд на старте.

Были ситуации, когда могли выпасть из восьмерки, встречались со своим конкурентом и побеждали, – сказал нападающий «Витязя».

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