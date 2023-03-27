Федоров об 1:2 от «Локомотива»: «ЦСКА переживает 100 процентов, но у нас опытная команда. Не думаю, что будут моменты психологического плана»

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Федоров поделился мнением о поражении от «Локомотива».

ЦСКА проиграл со счетом 1:2 в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина (3-3 в серии).

– Неплохо играли, но пропустили ненужный гол в третьем периоде – чисто техническая ошибка. Были шансы вернуться в игру.

Хорошие скорости, правильные вещи делали, но два раза ошиблись и получили две шайбы.

Сложно что-то добавить, потому что проиграли два близких по счету и по накалу матча. Готовимся к седьмой игре.

– За два последних матча команда забили только один гол. Что надо улучшить в атаке? 

– Тут секретов нет: надо идти на пятак, надо выигрывать борьбу, единоборства, хладнокровность проявлять, где-то сыграть хитрее.

Тут игра «1 в 1», хотя 10 человек на площадке и два вратаря. Мне кажется, кто хочет, тот может.

– Какое сейчас психологическое состояние у команды после двух таких поражений?

– Мы 100 процентов переживаем, особенно сразу после игры. Ребята проходят определенную рутину подготовки к следующему дню, следующему матчу.

Потребуется определенное время, чтобы переварить сегодняшний результат, но в этом плане мы очень организованная группа, поэтому до 12 ночи попереживаем, завтра новый день.

У нас опытная команда. Не думаю, что будут какие-то моменты психологического плана. 

– После пятой игры вы цитировали Скотти Боумэна. Что говорил наставник в таких ситуациях?

– Не скажу, что помню что-то весомое. Одну фразу после прошлой игры привел. Сейчас ничего особенное не приходит на ум, поэтому будем сами, своими силами, – сказал главный тренер ЦСКА.

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1 комментарий

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Сергей Анатольевич
Олимпийское спокойствие у Фёдорова
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