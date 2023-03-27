ЦСКА дошел до 7-го матча в четвертой серии плей-офф подряд. Было три победы ранее

Теги Металлург Мг ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

ЦСКА сыграет седьмой матч в четвертой серии плей-офф КХЛ подряд.

Команда тренера Сергея Федорова проиграла «Локомотиву» (1:2) в шестой игре второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии стал равным – 3-3.

В первом раунде текущего плей-офф ЦСКА сыграл семь матчей против «Северсталь», одержав победу в седьмой игре со счетом 5:3.

В прошлом сезоне в финале Западной конференции ЦСКА выиграл у СКА – седьмая игра завершилась победой московской команды со счетом 3:0.

Затем в финале Кубка Гагарина ЦСКА одержал победу над «Металлургом» в седьмом матче со счетом 4:1.

8 комментариев

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Алексей Маврин
Ждем красивый матч и болеем за Локо! Хочется выноса денежного мешка!
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Огюст
Игра в серии равных соперников - об этом не зря говорит то ,что будет седьмой валидольный матч !
+3
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+3
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HockeyMan
Ответ Любитель побеждать
Откровенно говоря, надеюсь проиграют. Единственный шанс избавиться от Федорова.
Я конечно не болею за ЦСКА, но чем Федоров то не угодил?)
+13
0
+13
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Frontex
Ответ Сергей Анатольевич
В 7 матче победы не будет.Точно.
Согласен. ЦСКА проиграет.
+2
-5
-3
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Любитель побеждать
Откровенно говоря, надеюсь проиграют. Единственный шанс избавиться от Федорова.
+2
-4
-2
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Rio de Janeiro
4 серия подряд и при этом ЦСКА с 2016 года имеет 5/5 выигранных 7 матчей.Причём с этим костяком.Учитывая такой опыт и мастерство соперника нам будет очень сложно в среду, тем не менее команде уже спасибо за сам факт 7 матча с ЦСКА, вытащить на характере 2 подряд 3 периода когда стоишь на грани дорогого стоит.За год Локомотив очень вырос при Игоре Валерьевиче в том числе психологически
+22
-1
+21
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Рубикон
Локо!
+10
-3
+7
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Сергей Анатольевич
В 7 матче победы не будет.Точно.
+2
-5
-3
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