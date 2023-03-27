ЦСКА дошел до 7-го матча в четвертой серии плей-офф подряд. Было три победы ранее
ЦСКА сыграет седьмой матч в четвертой серии плей-офф КХЛ подряд.
Команда тренера Сергея Федорова проиграла «Локомотиву» (1:2) в шестой игре второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии стал равным – 3-3.
В первом раунде текущего плей-офф ЦСКА сыграл семь матчей против «Северсталь», одержав победу в седьмой игре со счетом 5:3.
В прошлом сезоне в финале Западной конференции ЦСКА выиграл у СКА – седьмая игра завершилась победой московской команды со счетом 3:0.
Затем в финале Кубка Гагарина ЦСКА одержал победу над «Металлургом» в седьмом матче со счетом 4:1.
8 комментариев