«Лос-Анджелес» набрал очки в 12-м матче подряд. Это новый рекорд клуба
«Лос-Анджелес» установил новый клубный рекорд по матчам с набранными очками.
Команда тренера Тодда Маклеллана обыграла «Сент-Луис» (7:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Этот матч стал рекордным двенадцатым подряд для калифорнийцев с набранными баллами в турнирную таблицу.
Более того, «Кингс» набрали очки в 13-м домашнем матче подряд, повторив клубный рекорд.
«Лос-Анджелес» занимает второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона, имея на своем счету 96 очков в 73 матчах.
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