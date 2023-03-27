«Лос-Анджелес» набрал очки в 12-м матче подряд. Это новый рекорд клуба

«Лос-Анджелес» установил новый клубный рекорд по матчам с набранными очками.

Команда тренера обыграла «Сент-Луис» (7:6) в матче регулярного чемпионата .

Этот матч стал рекордным двенадцатым подряд для калифорнийцев с набранными баллами в турнирную таблицу.

Более того, «Кингс» набрали очки в 13-м домашнем матче подряд, повторив клубный рекорд.

« » занимает второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона, имея на своем счету 96 очков в 73 матчах.