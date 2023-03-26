Никита Серебряков: «Адмирал» не взял ни одну из первых двух игр – ключевой момент серии с «Ак Барсом». Рад, что мы сотворили историю для Владивостока»

Вратарь «Адмирала» поделился мыслями об итогах серии с « ».

Приморский клуб проиграл в шестом матче (1:3) и уступил в серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 2-4.

«Жаль, что проиграли при своих болельщиках – хотели еще подарить праздник во Владивостоке.

Повезло или нет «Ак Барсу» с первым и третьем голом – не мне решать. Шансы у нас были – жаль, что не получилось забить.

Эпизод с Радуловым? Он сыграл мне в клюшку, я немного вскипел, можно сказать, произвел силовой прием, а потом ребята пошли меня защищать.

Серия была интересной, а ключевой момент – это когда мы не смогли забрать одну из первых двух игр. 0-2 проигрывать – очень неприятно. Потом было тяжелее отыгрываться, тем более с такой мастеровитой командой, как «Ак Барс».

По итогам сезона можно сказать, что мы были настоящей командой, действовали как один кулак, проделали огромную работу.

Благодарен каждому игроку, кто работал и помогал мне. Горжусь командой. Рад, что мы сотворили историю для Владивостока», – сказал Серебряков.

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