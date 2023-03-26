Никита Серебряков: «Адмирал» не взял ни одну из первых двух игр – ключевой момент серии с «Ак Барсом». Рад, что мы сотворили историю для Владивостока»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Адмирал Хоккей

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков поделился мыслями об итогах серии с «Ак Барсом».

Приморский клуб проиграл в шестом матче (1:3) и уступил в серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 2-4.

«Жаль, что проиграли при своих болельщиках – хотели еще подарить праздник во Владивостоке.

Повезло или нет «Ак Барсу» с первым и третьем голом – не мне решать. Шансы у нас были – жаль, что не получилось забить.

Эпизод с Радуловым? Он сыграл мне в клюшку, я немного вскипел, можно сказать, произвел силовой прием, а потом ребята пошли меня защищать.

Серия была интересной, а ключевой момент – это когда мы не смогли забрать одну из первых двух игр. 0-2 проигрывать – очень неприятно. Потом было тяжелее отыгрываться, тем более с такой мастеровитой командой, как «Ак Барс».

По итогам сезона можно сказать, что мы были настоящей командой, действовали как один кулак, проделали огромную работу.

Благодарен каждому игроку, кто работал и помогал мне. Горжусь командой. Рад, что мы сотворили историю для Владивостока», – сказал Серебряков.

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4 комментария

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waleri
Да стоит только поаплодировать стоя Никите, всем игрокам, тренерскому штабу и руководству "Адмирала" за такую фейерию! Вот кто мог осенью в здравом уме и доброй памяти предположить не просто выход Владика в п/о, но и убрать там с дороги Уфу! Красавцы, просто молодчики!!!!
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Александр Сабреков
Игра этого парня в 5-ом матче - шедевр.
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Александр Смирнов
Ответ Кеша
Никита , вы лучший в серии.
Наверно даже лучший голкипер в КХЛ. Если бы у нас в КХЛ был аналог Везины , то без вариантов он достался бы Никите
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Кеша
Никита , вы лучший в серии.
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