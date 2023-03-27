Ротенберг рассказал, что Кошечкин мог не сыграть на Олимпиаде-2018: «Он даже в списках у нас не был. Финал Кубка Гагарина повлиял – тогда Василий сыграл феноменально»

Теги Металлург Мг СКА Сборная России по хоккею Василий Кошечкин КХЛ олимпийский хоккейный турнир Илья Сорокин Роман Ротенберг Игорь Шестеркин ТАСС Хоккей

Роман Ротенберг рассказал, что Василий Кошечкин мог не сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане. 

Сборная России выиграла олимпийский хоккейный турнир в 2018 году. Вратарь Кошечкин принял участие во всех матчах команды. 

«На Олимпиаде был очень тяжелый выбор по вратарям. Понятно, что у нас были [Илья] Сорокин и [Игорь] Шестеркин в обойме, но в то время они были молодыми, это сейчас они являются одними из лучших вратарей в мире. Но тогда в силу давления было очень много сложностей, в том числе и с точки зрения поездки в Южную Корею.

Давление на игроков было просто колоссальным – это было самое большое давление, которое мы испытали за всю жизнь. Конечно, все это давление ложилось и на вратаря, поэтому правильное решение [по выбору голкипера] было принято всем штабом.

Хотя, могу сказать честно, он даже в списках у нас не был до Олимпиады. Думаю, что именно финал Кубка Гагарина 2017 года повлиял на выбор, поскольку тогда Кошечкин сыграл феноменально», – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной России на Олимпиаде-2018. 

40-летний Кошечкин завершил карьеру. Вратарь выиграл золото Олимпиады-2018 и дважды брал Кубок Гагарина

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4 комментария

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Bartez1986
Ответ Fat Boy
- "В Тампу тоже я его не отпустил" - добавил Йодомарин
"А вот тренировал перед олимпиадой его я. Вместе фильмы смотрели"
+4
-1
+3
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Дмитрий Авдеев
Уже открытым текстом говорит, кто в эту сборную набирает состав
+2
-3
-1
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Fat Boy
- "В Тампу тоже я его не отпустил" - добавил Йодомарин
+12
-1
+11
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Кеша
Ну , конечно, именно Ротенберг решал быть Кошечкину в сборной или нет . Там без Вас экспертов высочайшего уровня полно. Это слепому было понятно, что Вася в порядке.
+2
-3
-1
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