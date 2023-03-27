Ротенберг рассказал, что Кошечкин мог не сыграть на Олимпиаде-2018: «Он даже в списках у нас не был. Финал Кубка Гагарина повлиял – тогда Василий сыграл феноменально»

рассказал, что мог не сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане.

выиграла олимпийский хоккейный турнир в 2018 году. Вратарь Кошечкин принял участие во всех матчах команды.

«На Олимпиаде был очень тяжелый выбор по вратарям. Понятно, что у нас были [ ] Сорокин и [ ] Шестеркин в обойме, но в то время они были молодыми, это сейчас они являются одними из лучших вратарей в мире. Но тогда в силу давления было очень много сложностей, в том числе и с точки зрения поездки в Южную Корею.

Давление на игроков было просто колоссальным – это было самое большое давление, которое мы испытали за всю жизнь. Конечно, все это давление ложилось и на вратаря, поэтому правильное решение [по выбору голкипера] было принято всем штабом.

Хотя, могу сказать честно, он даже в списках у нас не был до Олимпиады. Думаю, что именно финал Кубка Гагарина 2017 года повлиял на выбор, поскольку тогда Кошечкин сыграл феноменально», – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной России на Олимпиаде-2018.

40-летний Кошечкин завершил карьеру. Вратарь выиграл золото Олимпиады-2018 и дважды брал Кубок Гагарина