Ротенберг рассказал, что Кошечкин мог не сыграть на Олимпиаде-2018: «Он даже в списках у нас не был. Финал Кубка Гагарина повлиял – тогда Василий сыграл феноменально»
Роман Ротенберг рассказал, что Василий Кошечкин мог не сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане.
Сборная России выиграла олимпийский хоккейный турнир в 2018 году. Вратарь Кошечкин принял участие во всех матчах команды.
«На Олимпиаде был очень тяжелый выбор по вратарям. Понятно, что у нас были [Илья] Сорокин и [Игорь] Шестеркин в обойме, но в то время они были молодыми, это сейчас они являются одними из лучших вратарей в мире. Но тогда в силу давления было очень много сложностей, в том числе и с точки зрения поездки в Южную Корею.
Давление на игроков было просто колоссальным – это было самое большое давление, которое мы испытали за всю жизнь. Конечно, все это давление ложилось и на вратаря, поэтому правильное решение [по выбору голкипера] было принято всем штабом.
Хотя, могу сказать честно, он даже в списках у нас не был до Олимпиады. Думаю, что именно финал Кубка Гагарина 2017 года повлиял на выбор, поскольку тогда Кошечкин сыграл феноменально», – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной России на Олимпиаде-2018.
40-летний Кошечкин завершил карьеру. Вратарь выиграл золото Олимпиады-2018 и дважды брал Кубок Гагарина
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