Ротенберг о подготовке СКА к финалу Запада: «Нам без разницы, с кем играть. Проходим боевой микроцикл, оттачиваем систему»

Теги Ак Барс ЦСКА Локомотив СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Адмирал Хоккей

Роман Ротенберг рассказал, что СКА оттачивает систему перед финалом Западной конференции. 

«Проходим боевой микроцикл, шлифуем детали. Сегодня пришло 2,3 тысячи болельщиков, при которых ребята отработали на пределе. Готовимся к финалу Запада, оттачиваем систему.

Мы тренируемся, уделяем время и восстановлению. У нас есть возможность все улучшить, тренируемся каждый день, ведем серьезную подготовку. Дмитрий Яшкин тренируется, работает по плану, все остальное увидите в первой игре. 

Как мы тренируемся, так и играем. Перерыв не скажется на команде. Тренируемся на высоких скоростях, в этом в цикле у нас есть домашние заготовки. Смотрю все игры, начиная от матчей за океаном. Слежу за всеми командами.

Нам без разницы, с кем играть. Сегодня смотрели матч «Ак Барс» – «Адмирал», потому что от этой игры зависит начало следующей серии. В КХЛ нам сообщили, что начнем серию 2 апреля», – сказал главный тренер СКА. 

В финале Западной конференции СКА встретится с победителем пары ЦСКА – «Локомотив» (3-2). 

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28 комментариев

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гузяка
Ответ Ярославец75
А как зависит твое начало серии от игры Адмирал-Ак Барс????
КХЛ решила, что какая конфа раньше закончит раунд, та раньше и начнет финал. Если бы Адмирал выиграл, даты бы не было, пришлось бы завтра ждать. И так далее.
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Жесткий Костас
После цикла наступают критические дни. Он об этом?!
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Серый
Ответ Ярославец75
Оттачиваем нашу системную систему, систематически😂
Не оттачиваем, а систематизируем)
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Святогор
боевой микроцикл?🧐🧐 с кем воевать собрался??
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Антон Некрасов
Ответ k.vlad
кто-нибудь пристрелит это гумно? кого интересует его мнение? есть такие?)))))))))))) а пишут на спортсе постоянно мнение человека, на которое всем нас рать!)))))))))))
Во во , в точку ! Абсолютно бесполезная , бестолковая, бессмысленная недоинформация от недотренера и больного человека
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k.vlad
кто это чучело считает тренером? пьяный кожевников? или трезвый третьяк?))) гумно равно гумну)))
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k.vlad
кто-нибудь пристрелит это гумно? кого интересует его мнение? есть такие?)))))))))))) а пишут на спортсе постоянно мнение человека, на которое всем нас рать!)))))))))))
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alklimov2018
"Сегодня смотрели матч «Ак Барс» – «Адмирал», потому что от этой игры зависит начало следующей серии. "
Как?!
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Евгений Цыбулин
Ответ Bashibuzuck
Опять "система"😁
Так у них один словарь,при методичке)))
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Михаил Зюбин
Победитель всего кубка будет решаться в матчах Авангард - АК Барс.
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Eliza77
Скоро скажет, что более 1000 матчей посмотрел
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Rumov
СКА все равно кого побеждать.
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BarT
Как все успевает? И тренирует каждый день и все матчи включая НХЛ успевает смотреть. Йозе ты спишь вообще?
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Oleg
Ребята наверняка хотели бы в Америку, в цивилизацию, играть на ЧМ, на ОИ а не в этих ваших системах и чемпионатах города.
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путин вовка
Сказочный
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Всё знаю
Хорошо, что есть система.
Без системы жизнь совсем не та.
Главное системно подходить ко всем вопросам.
Тогда с помощью системы можно их решить.
+1
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Dortmund1988
Эпичный...
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Ярославец75
А как зависит твое начало серии от игры Адмирал-Ак Барс????
0
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Кеша
Полет истребителя , боевой микроцикл ! Еще не вечер ! Ждём новостей !
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Ярославец75
Оттачиваем нашу системную систему, систематически😂
+5
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Евгений - 79
Бедный. В его тренерском лексиконе есть что-то кроме слова система? Хоть бы на однофамильца своего глянул. Поучился говорить как Маур
+8
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Bashibuzuck
Опять "система"😁
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Hell-On Earth
https://youtu.be/-aEske0XzG8
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гузяка
Ответ Bartez1986
2,3 тысячи - это как?
2300 пришло, он так и сказал.
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ГЕНПЛАН
Нейросеть жи есть))
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