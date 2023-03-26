Ротенберг о подготовке СКА к финалу Запада: «Нам без разницы, с кем играть. Проходим боевой микроцикл, оттачиваем систему»
Роман Ротенберг рассказал, что СКА оттачивает систему перед финалом Западной конференции.
«Проходим боевой микроцикл, шлифуем детали. Сегодня пришло 2,3 тысячи болельщиков, при которых ребята отработали на пределе. Готовимся к финалу Запада, оттачиваем систему.
Мы тренируемся, уделяем время и восстановлению. У нас есть возможность все улучшить, тренируемся каждый день, ведем серьезную подготовку. Дмитрий Яшкин тренируется, работает по плану, все остальное увидите в первой игре.
Как мы тренируемся, так и играем. Перерыв не скажется на команде. Тренируемся на высоких скоростях, в этом в цикле у нас есть домашние заготовки. Смотрю все игры, начиная от матчей за океаном. Слежу за всеми командами.
Нам без разницы, с кем играть. Сегодня смотрели матч «Ак Барс» – «Адмирал», потому что от этой игры зависит начало следующей серии. В КХЛ нам сообщили, что начнем серию 2 апреля», – сказал главный тренер СКА.
В финале Западной конференции СКА встретится с победителем пары ЦСКА – «Локомотив» (3-2).
Как?!
Без системы жизнь совсем не та.
Главное системно подходить ко всем вопросам.
Тогда с помощью системы можно их решить.