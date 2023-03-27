Бучневич – 5-й за 20 лет игрок «Сент-Луиса» с 40+ передачами в двух сезонах НХЛ подряд

набрал 2 (1+1) очка в игре с «Лос-Анджелесом» (6:7).

Россиянин стал 5-м за последние 20 лет игроком « », отдавшим не менее 40 голевых передач в двух чемпионатах подряд.

Ранее это удалось Роберту Томасу (сезоны-2021/22 – 2022/23), Райану О’Райлли (2018/19 – 2019/20), Дагу Уэйту (2002/03 – 2003/04) и Паволу Демитре (2001/02 – 2002/03).

В 58 играх текущего чемпионата на счету Бучневича 64 (24+40) балла.

В 73 матчах прошлого сезона нападающий набрал 76 (30+46) очков.