Бучневич – 5-й за 20 лет игрок «Сент-Луиса» с 40+ передачами в двух сезонах НХЛ подряд
Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка в игре с «Лос-Анджелесом» (6:7).
Россиянин стал 5-м за последние 20 лет игроком «Сент-Луиса», отдавшим не менее 40 голевых передач в двух чемпионатах НХЛ подряд.
Ранее это удалось Роберту Томасу (сезоны-2021/22 – 2022/23), Райану О’Райлли (2018/19 – 2019/20), Дагу Уэйту (2002/03 – 2003/04) и Паволу Демитре (2001/02 – 2002/03).
В 58 играх текущего чемпионата на счету Бучневича 64 (24+40) балла.
В 73 матчах прошлого сезона нападающий набрал 76 (30+46) очков.
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