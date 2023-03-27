Гендиректор «Лады» о финансовых гарантиях для КХЛ: «То, что требуется, мы предоставили. Апрель – май уйдет на поставки, монтаж оборудования во дворце»

Гендиректор «Лады» рассказал о готовности клуба вступить в .

— Каждый день поступают документы, которые, на мой взгляд, усиливают наши позиции. Например, была размещена заявка на поставку бортов. Сейчас уже прошло время, и определен единый поставщик. Мы предоставим документ о намерениях подписать договор на поставку. Дальше с ним появится сам договор.

Такого рода документы будут поступать [и дальше]. То есть чего-то нового уже не будет, но в укрепление позиций продолжим предоставлять документы. Это будет происходить на протяжении всего лета.

— То есть документальная работа по предоставлению новых гарантий?

— По приведению нового дворца в соответствие с техническим регламентом. Потому что там требованиям КХЛ не соответствуют бортовые системы, не соответствуют освещение и видеокуб, не соответствует система «видеогол».

Под это выделены деньги, объявлены торги определенного рода, поскольку заказчиком выступает автономное учреждение с бюджетным финансированием.

Дворец не собственность клуба, а отдельное юрлицо, поэтому на его прямое финансирование из бюджета есть определенная процедура расходования средств. Эти процедуры сейчас формально проходят, и я думаю, что апрель – начало мая уйдут на контракты, оплату, поставки, монтаж оборудования.

Что касается финансовых гарантий: то, что требуется от клуба, мы предоставили, – сказал Александр Чеботарев.