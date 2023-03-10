«Лада» заявила, что общий бюджет клуба в случае допуска в КХЛ составит 1,4 млрд рублей

Гендиректор «Лады» сообщил, что бюджет клуба при допуске в КХЛ составит 1,4 млрд рублей.

Клуб из Тольятти претендует на вступление в лигу, где ранее выступал в сезонах-2008/09 и 2009/10, а также с сезона-2014/15 по сезон-2017/18.

– Недавно врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская заявила, что из регионального бюджета «Ладе» запланированы средства в объеме 750 млн рублей. Какую часть от общего бюджета составит эта сумма?

– От общего бюджета клуба эта сумма составит 53% (это дает 1,415 миллиарда рублей общего бюджета – прим. Sports.ru).

– Известно ли из каких источников кроме регионального бюджета будет наполняться бюджет клуба?

– Кроме регионального бюджета финансирование будет осуществляться из некоммерческих источников, в том числе, от АО «АвтоВАЗ».

– Уже середина марта, на каком этапе сейчас находится работа по возвращению «Лады» в КХЛ?

– В данном случае не имеет значения середина это марта или его начало. Существует «дорожная карта» по переходу клуба в элиту российского хоккея и ключевой датой в ней обозначено 31 марта 2023 года, когда будет принято решение Совета Директоров лиги.

– В последнее время появляется много слухов, которые касаются несоответствия регламенту КХЛ спортивной арены в Тольятти. Ведется ли работа по исправлению этой ситуации?

– Несомненно, работа ведется. Средства выделены и размещены заявки на конкурс по определению поставщиков и подрядчиков бортов хоккейной коробки, системы освещения, системы «видео-гол» и всего остального, – сказал Александр Чеботарев.

В сезоне-2023/24 пол зарплат для клубов КХЛ составит 405 миллионов рублей. Потолок зарплат составляет 900 млн рублей.