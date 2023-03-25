«Кузьменко доказал, что он элитный снайпер. Пойдет по графику Буре, надеюсь». Сергей Федотов о форварде

Теги Ванкувер НХЛ Павел Буре Сергей Федотов Андрей Кузьменко Элиас Петтерссон Хоккей

Сергей Федотов надеется, что Андрей Кузьменко пойдет по снайперскому графику Павла Буре. 

27-летний форвард «Ванкувера» (35 шайб в 70 играх) побил рекорд Буре по голам в дебютном сезоне за «Кэнакс». У Павла было 34 шайбы в 65 играх в сезоне-1991/92. 

В двух следующих сезонах Буре забросил по 60 шайб (в 83 и 76 матчах соответственно). 

«Кузьменко добился выдающегося результата. Павел Буре для «Ванкувера» – легенда. Очень рад за Кузьменко, что он смог превзойти этот дебютный показатель Павла. Кстати, у Андрея в запасе еще где-то с десяток матчей, поэтому он может увеличить свое достижение.

В первую очередь, Андрей Кузьменко – талантливый нападающий, который в первом сезоне НХЛ показывает какие-то сверхрезультаты. За счет чего Андрей добивается такого? Он поехал в НХЛ уже готовым и сформированным хоккеистом, ему 27 лет. Адаптироваться ему было намного проще, чем какому-нибудь очень молодому хоккеисту.

Ну и, конечно, нельзя не оценить работу «Ванкувера», которые правильно используют Кузьменко в играх. После увольнения главного тренера Будро новый тренер убрал Кузьменко в третье звенья и ничего не получалось. Поэтому его вернули в звено к Элиасу Петтерсону, который ассистировал большую часть голов Андрея.

Андрей доказал, что он элитный снайпер. Превзойти рекорд дебютного сезона Буре – доказательство элитной и качественной игры. Но напомню, что в 1994 году Павел Буре второй сезон подряд отметился 50 шайбами за сезон. Надеюсь, что и Андрей Кузьменко пойдет по похожему графику нашего прославленного нападающего. Есть к чему стремиться!» – сказал агент и комментатор. 

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1 комментарий

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Misson
Всё-таки масштаб таланта у Буре и Кузьменко разный. Тройку Федоров-Могильный-Буре готовили на смену тройкам Ларионов-Макаров-Крутов и Каменский-Хомутов-Быков. Они должны были в 90-е годы стать первой тройкой сборной. Но потом случились побеги Федорова и Могильного и всё пошло по другому. Тем не менее все видели и понимали каков был уровень мастерства и таланта у всей тройки. Кузьменко в плане масштаба своего дарования не потянет до уровня Буре, поэтому не стоит от него ожидать по 50-60 шайб за сезон. 35-40 шайб - это уже гроссмейстерский показатель в НХЛ. С Петтерссоном в одном звене он и будет по столько забивать, в других звеньях поменьше.
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