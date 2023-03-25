«Кузьменко доказал, что он элитный снайпер. Пойдет по графику Буре, надеюсь». Сергей Федотов о форварде

надеется, что Андрей Кузьменко пойдет по снайперскому графику Павла Буре.

27-летний форвард «Ванкувера» (35 шайб в 70 играх) побил рекорд Буре по голам в дебютном сезоне за «Кэнакс». У Павла было 34 шайбы в 65 играх в сезоне-1991/92.

В двух следующих сезонах Буре забросил по 60 шайб (в 83 и 76 матчах соответственно).

«Кузьменко добился выдающегося результата. Павел Буре для « » – легенда. Очень рад за Кузьменко, что он смог превзойти этот дебютный показатель Павла. Кстати, у Андрея в запасе еще где-то с десяток матчей, поэтому он может увеличить свое достижение.

В первую очередь, – талантливый нападающий, который в первом сезоне НХЛ показывает какие-то сверхрезультаты. За счет чего Андрей добивается такого? Он поехал в НХЛ уже готовым и сформированным хоккеистом, ему 27 лет. Адаптироваться ему было намного проще, чем какому-нибудь очень молодому хоккеисту.

Ну и, конечно, нельзя не оценить работу «Ванкувера», которые правильно используют Кузьменко в играх. После увольнения главного тренера Будро новый тренер убрал Кузьменко в третье звенья и ничего не получалось. Поэтому его вернули в звено к Элиасу Петтерсону, который ассистировал большую часть голов Андрея.

Андрей доказал, что он элитный снайпер. Превзойти рекорд дебютного сезона Буре – доказательство элитной и качественной игры. Но напомню, что в 1994 году второй сезон подряд отметился 50 шайбами за сезон. Надеюсь, что и Андрей Кузьменко пойдет по похожему графику нашего прославленного нападающего. Есть к чему стремиться!» – сказал агент и комментатор.

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