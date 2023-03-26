Дмитрий Федоров о КХЛ: «Не хватает клубной философии: есть «Торпедо», «Адмирал», «Нефтехимик». Если команда не декларирует философию, люди не будут ходить»

Дмитрий Федоров считает, что клубы КХЛ должны заявлять о своей философии.

«Пока нам не хватает клубной философии. Ситуация дикая – команда может выиграть Кубок Гагарина, но если она не декларирует какую-то философию, люди не будут на нее ходить!

Люди хотят переживать за красивые истории, за яркие слоганы!

Клубы-середняки формируют эту философию. Есть « ». У « » появляется эта философия. Почему «Адмирал» – «противная команда» Тамбиева? Потому что нет финансовых ресурсов, тяжело приглашать игроков, поэтому такой стиль.

Хоккей – это не только яркая атака и креатив. Это умение терпеть, бороться, желание ложиться под шайбу.

Сейчас в КХЛ могут сосуществовать разные системы – это и яркое «Торпедо», и трудовой «Адмирал».

Посмотрите на « ». У них есть философия. Это команда со своими воспитанниками, команда с яркими личностями, команда со своим стилем, которая обыгрывает все топ-клубы.

Появилась интересная медийка, что-то там происходит помимо хоккея. Доброжелательный тренер, такой мужик, который вышел из ВХЛ и добивается успеха в этой команде, в которой каждый может стать героем.

Я за то, чтобы у каждой команды КХЛ появлялась такая философия», – сказал руководитель каналов «КХЛ ТВ» и комментатор