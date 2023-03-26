Андрей Николишин: «Я хотел набить морду Воробьеву в «Ладе». Личностные качества Петра Ильича далеки от идеала»

Теги Лада Петр Воробьев Андрей Николишин КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Андрей Николишин заявил, что однажды хотел подраться с Петром Воробьевым.

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады заявил об этом в контексте разговора о своем сыне Александре.

«Саша – наш первый сын. Он занимался хоккеем, играл в Высшей лиге и в чемпионате Беларуси. Большая карьера в хоккее не получилась.

Сашу подводило катание – оно было специфическим. Сказывалось врожденное плоскостопие, у него просто не гнулся голеностоп. Но при этом голова и руки работали хорош.

Когда он закончил играть, стал детским тренером, постоянно показывал упражнения и сейчас заметно прибавил в катании. Стал кататься лучше в разы!

После этого нашел себя в лиге 3HL – это хоккей в формате «3 на 3». Он там – один из лучших бомбардиров, набирает по тысячи очков. Но, думаю, в хоккее он далеко не полностью раскрыл свой потенциал. Хотя по игровому мышлению он очень талантлив и развит.

Когда Саша был в системе «СКА-Невы», туда пришел Петр Ильич, стал вызывать игроков, чтобы провести с ними беседы. Эту историю Саша рассказал мне буквально дословно.

Воробьев при виде моего сына сказал: «Николишин? Ну ты – не отец. У меня играть не будешь». Хотя даже не видел его на льду.

Саше было очень сложно из-за фамилии. Думаю, некоторые люди через детей сводили со мной счеты, хотя не очень понимаю какие.

Были ли у меня сложности с Воробьевым? Да, были. Я ему в Тольятти хотел даже морду набить.

Он титулованный тренер, вопросов нет. Но какими средствами он достигал успехов – другой разговор. Личностные качества Петра Ильича далеки от идеала», – сказал Николишин.

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4 комментария

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Дядя Федор Макларен
Да специально из зоны комфорта выводили, чтоб посмотреть, есть стержень у человека или нет. Что ПИВ, что Сеич. И многие потом им благодарны были. Сейчас конечно всё по-другому. Игроки сразу тренеров сливать начинают
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Антон Некрасов
Андрюх ты че проплатил тоже что-ли ? Че то многовато тебя за два дня
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Vadoniy
Если верить историям, которые рассказывают, то это не то, чтобы редкость для советских тренеров
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Darkhan Darkhan
Незнаю насчет Петра Ильича, но Илья Петрович надменный как-будто 2 Кубка Стенли взял
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