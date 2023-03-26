«Монреаль» подписал 21-летнего Фаррелла, игравшего за США на Олимпиаде-2022. Форвард набрал 53 очка в 34 матчах в лиге NCAA

Теги переходы Монреаль НХЛ NCAA Шон Фаррелл Хоккей

Шон Фаррелл стал хоккеистом «Монреаля».

21-летний американский нападающий подписал контракт новичка на три года с «Канадиенс».

«Монреаль» выбрал Фаррелла под 124-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ-2020.

Шон – четвертый в списке бомбардиров в университетской лиге NCAA в этом сезоне. Форвард выступал за университет Гарварда и набрал 53 (20+33) очка в 34 матчах.

Фаррелл также сыграл за сборную США на Олимпиаде-2022, отметившись 6 (3+3) баллами в 4 играх.

2 комментария

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Фёдор Кузнецов
Ответ Фёдор Кузнецов
Из заявки США на ОИ 2018 сейчас в НХЛ играет 3 игрока Трой Терри, Райан Донато, Джордан Гринуэй,
Для сравнения у Канады таких игроков кто закрепился в НХЛ 0,у России 4(Барабанов, Зуб, Гавриков и Капризов)
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Фёдор Кузнецов
Из заявки США на ОИ 2018 сейчас в НХЛ играет 3 игрока Трой Терри, Райан Донато, Джордан Гринуэй,
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