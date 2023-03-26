«Монреаль» подписал 21-летнего Фаррелла, игравшего за США на Олимпиаде-2022. Форвард набрал 53 очка в 34 матчах в лиге NCAA

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21-летний американский нападающий подписал контракт новичка на три года с «Канадиенс».

«Монреаль» выбрал Фаррелла под 124-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ-2020.

Шон – четвертый в списке бомбардиров в университетской лиге в этом сезоне. Форвард выступал за университет Гарварда и набрал 53 (20+33) очка в 34 матчах.

Фаррелл также сыграл за сборную США на Олимпиаде-2022, отметившись 6 (3+3) баллами в 4 играх.