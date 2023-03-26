Тренин остался без очков в 7-м матче подряд. У него «минус 4» за 17:01 против «Сиэтла»

Форвард « » остался без очков в 7-м матче подряд.

Россиянин не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата против « » (2:7).

В сезоне у него 21 (10+11) балл в 66 играх.

Сегодня Тренин (17:01, 2:19 – в большинстве, 4:01 – в меньшинстве, «минус 4» – худший показатель в «Предаторс») применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.

Его одноклубник (10:17, «минус 1», 1 хит) провел 8-й матч в сезоне. У него «минус 8» на отрезке.