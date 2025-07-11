Патрик Кэйн о Бедарде: «Считаю, что его ждет отличная карьера. К НХЛ сложно привыкнуть, мне тоже пришлось пройти через трудности взросления»

Патрик Кэйн уверен в светлом будущем Коннора Бедарда в «Чикаго».

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс» высказался о 19-летнем форварде команды.

Первый номер драфта НХЛ-2023 провел 150 матчей в регулярных чемпионатах лиги и набрал 128 (45+83) очков при полезности «минус 80».

«Если говорить обо мне в таком же возрасте, то я был чуть меньше и играл на краю. К центральному нападающему предъявляется больше требований. Думаю, ему было бы полезно поиграть на разных позициях и научиться всему.

К НХЛ сложно привыкнуть. Мне тоже пришлось пройти через трудности взросления. Не думаю, что должны быть какие-то опасения по поводу его игры. Я считаю, что его ждет отличная карьера. Похоже, что он хочет остаться в «Чикаго » надолго», – сказал форвард «Детройта ».