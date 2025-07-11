Бородкин об исключении «Витязя» из КХЛ: «Жалко, клуб с историей. Плохо, что команды закрываются, хотелось бы, чтобы наоборот – новые появлялись»

Экс-защитник «Витязя» Артем Бородкин высказался о закрытии клуба.

Ранее стало известно, что подмосковная команда исключена из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ до 2030 года.

– Жалко, конечно. Клуб с историей. Три года там провел, было хорошее время, в плей-офф выходили. Команда всегда билась, могли любого соперника обыграть. Плохо, что клубы закрываются.

Хотелось бы, чтобы наоборот в КХЛ появлялись новые команды: это и болельщикам интересно, и игроков будет больше развиваться.

– Многие отмечали, что в Балашихе клуб стал неинтересен, что были полупустые трибуны...

– Думаю, надо было больше времени, чтобы в Балашихе привыкли. Где-то, может, было сложно туда добираться. Хотя фан-сектор там был хороший, мне до сих пишут болельщики, переживают. На топовые клубы собирались полные трибуны, – сказал Бородкин .