Бородкин об исключении «Витязя» из КХЛ: «Жалко, клуб с историей. Плохо, что команды закрываются, хотелось бы, чтобы наоборот – новые появлялись»
Экс-защитник «Витязя» Артем Бородкин высказался о закрытии клуба.
Ранее стало известно, что подмосковная команда исключена из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ до 2030 года.
– Жалко, конечно. Клуб с историей. Три года там провел, было хорошее время, в плей-офф выходили. Команда всегда билась, могли любого соперника обыграть. Плохо, что клубы закрываются.
Хотелось бы, чтобы наоборот в КХЛ появлялись новые команды: это и болельщикам интересно, и игроков будет больше развиваться.
– Многие отмечали, что в Балашихе клуб стал неинтересен, что были полупустые трибуны...
– Думаю, надо было больше времени, чтобы в Балашихе привыкли. Где-то, может, было сложно туда добираться. Хотя фан-сектор там был хороший, мне до сих пишут болельщики, переживают. На топовые клубы собирались полные трибуны, – сказал Бородкин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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