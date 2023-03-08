«Лада» вылетела из плей-офф ВХЛ в 1-м раунде, проиграв АКМ во втором овертайме 7-го матча. Команда собирается вернуться в КХЛ

Теги Лада Валерий Белов КХЛ ВХЛ Кубок Петрова Академия Михайлова Хоккей

«Лада» вылетела из плей-офф ВХЛ в первом раунде.

Команда тренера Валерия Белова проиграла Академии Михайлова (1:2 2ОТ) во втором овертайме седьмого матча серии Кубка Петрова.

Таким образом, Академия Михайлова, занявшая 11-е место по итогам регулярного чемпионата, выиграла серию со счетом 4-3 и вышла во второй раунд турнира.

На седьмом матче на трибунах «Лады-Арены» присутствовало 6180 зрителей.

Напомним, 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Решение о вступлении «Лады» будет принято на заседании совета директоров лиги в марте.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angelgirl
Ответ Ярославец75
Тогда зачем нам очередной кунь лунь и сочи
Возможно позже, если спонсоров найдут. Будут деньги, будут задачи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Это что бы было побольше времени миллиард освоить.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярославец75
Ответ Angelgirl
Они и не будут решать задачи пока.
Тогда зачем нам очередной кунь лунь и сочи
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angelgirl
Ответ Ярославец75
Я не глуп. Вот только вопрос, где они найдут тех, с кем можно решать задачи? Их и сейчас то нехватает.
Они и не будут решать задачи пока.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lahtenpohia
Ответ Ярославец75
Я не глуп. Вот только вопрос, где они найдут тех, с кем можно решать задачи? Их и сейчас то нехватает.
смотря какие задачи у лады. для выхода в плей офф игроков валом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярославец75
Ответ Lahtenpohia
Ну ты же понимаешь что там будут все другие и останется человека 2 3
Я не глуп. Вот только вопрос, где они найдут тех, с кем можно решать задачи? Их и сейчас то нехватает.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lahtenpohia
Ответ Ярославец75
Они точно хотят в КХЛ?
Ну ты же понимаешь что там будут все другие и останется человека 2 3
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
memphis
Ответ memphis
Состав понятно будет другой. Из этого может 5-6 ребят можно забирать, не больше. Но самое важное - Белова не забирать с собой в КХЛ. Это поражение целиком и полностью тренерское.
"На седьмом матче на трибунах «Лады-Арены» присутствовало 6180 зрителей"

Атмосфера шикарная была! Болелы сегодня зажгли, хотя и на овертаймах уже полнейший нервоз висел над ареной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
memphis
Состав понятно будет другой. Из этого может 5-6 ребят можно забирать, не больше. Но самое важное - Белова не забирать с собой в КХЛ. Это поражение целиком и полностью тренерское.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярославец75
Ответ Фёдор Кузнецов
В КХЛ у них состав будет другой
Дай бог.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KRAN
Ответ Михаил Вагин
Так в КХЛ никто из ныне играющих играть не будет
Сейчас с игроками туго, много народа из КХЛ не надергаешь. Особенно с учетом нового лимита на легов.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Ярославец75
Я не против Лады. Исторически это культовый соперник. Но, если они не могут в ВХЛ ничего, то какой смысл в КХЛ лезть?
В КХЛ у них состав будет другой
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярославец75
Ответ Фёдор Кузнецов
А почему нет? Главное найти бюджет для КХЛ, игроков найдут, Сиэтл и Вегас в НХЛ например с нуля заходили
Я не против Лады. Исторически это культовый соперник. Но, если они не могут в ВХЛ ничего, то какой смысл в КХЛ лезть?
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Ярославец75
Они точно хотят в КХЛ?
А почему нет? Главное найти бюджет для КХЛ, игроков найдут, Сиэтл и Вегас в НХЛ например с нуля заходили
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Вагин
Так в КХЛ никто из ныне играющих играть не будет
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярославец75
Они точно хотят в КХЛ?
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий