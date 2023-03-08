«Лада» вылетела из плей-офф ВХЛ в 1-м раунде, проиграв АКМ во втором овертайме 7-го матча. Команда собирается вернуться в КХЛ
«Лада» вылетела из плей-офф ВХЛ в первом раунде.
Команда тренера Валерия Белова проиграла Академии Михайлова (1:2 2ОТ) во втором овертайме седьмого матча серии Кубка Петрова.
Таким образом, Академия Михайлова, занявшая 11-е место по итогам регулярного чемпионата, выиграла серию со счетом 4-3 и вышла во второй раунд турнира.
На седьмом матче на трибунах «Лады-Арены» присутствовало 6180 зрителей.
Напомним, 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.
Решение о вступлении «Лады» будет принято на заседании совета директоров лиги в марте.
Атмосфера шикарная была! Болелы сегодня зажгли, хотя и на овертаймах уже полнейший нервоз висел над ареной.