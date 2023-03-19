Дедунов о 2-0 в серии: «Комфортный счет, но не надо забывать, что из себя представляет «Металлург». Нам нельзя расслабляться»

считает, что « » нельзя расслабляться в серии с « » (2-0).

Нападающий омского клуба высказался после второго матча второго раунда (4:3).

«Вторая победа? В целом побеждать всегда приятно. 2-0 лучше, чем 1-1. Комфортный счет, но не надо забывать, что из себя представляет магнитогорский «Металлург». В том году было тоже все комфортно, мы это помним. Поэтому нам нельзя расслабляться. Сегодня порадовались, завтра проснулись, забыли – идем дальше. Посмотрим, какие были ошибки.

Игра во втором периоде? Было интересно для зрителей, но для нас как для игроков очень нервозно все. Хорошо, что для нас все закончилось так, как закончилось. Нужно работать, чтобы дальше такого не было.

Накатывает нервозность, когда соперник начинает отыгрываться? В целом это какая-то совокупность всего: гол тебе забивают, и в следующей смене все начинает прыгать у тебя, у партнера. И в обратную сторону наоборот: у них все прыгает на клюшку. Психология, наверное, игры командной. Когда у тебя не получается, не получается у второго, третьего, это комком накатывается. И получается нервозность у команды, что ничего не проходит.

Мое звено раскрывается по-особенному в плей-офф? Да нет, делаем все то же самое, что и в сезоне, просто где-то в сезоне что-то может не получаться. Не покладая рук работаем, всем звеном. Все ребята не расстраиваются, что нет очков или голов. Приходит все. Пускай лучше в плей-офф приходит, чем где-то на любительских турнирах в конце лета.

Проделываю много черновой работы? Раз говорят, надо продолжать так же, чтобы дальше говорили. Чем дольше, тем лучше. Надо продолжать так же работать, приносить пользу команде. Ребята выходят, забивают в большинстве, мы будем стоять в меньшинстве. У каждого своя работа, каждый работает над своими какими-то сильными качествами и за счет них играет. Мы стараемся так и играть.

Воробьев сказал, что «Авангард» в плей-офф похож на «Авангард» ? В целом плей-офф – это такое время, когда какая-то ошибка может привести… Допустим, сегодня мы играли-играли, вроде было все под контролем, а тут что-то раз, как-то надломилось, и мы могли потерять игру. Цена ошибки велика, все команды понимают и стараются где-то рациональнее играть. Если ты не можешь обвести, бросить, потерял – то вернись назад, чтобы перестраховаться. Поэтому в целом получается такая игра: более строгая, все понимают, что цена ошибки велика. Хочется выигрывать всем», – сказал нападающий «Авангарда».