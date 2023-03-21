Войнов об «Авангарде» Хартли: «Не сказал бы, что это концлагерь, но после тренировок было ощущение, словно три вагона разгрузил»

рассказал о сложностях тренировок в « » при Бобе Хартли.

– После этого вынужденного перерыва вы решили пойти в «Авангард».

– Это был интересный и запоминающийся опыт.

Потому что работа в команде – это максимально тяжелый сезон в моей карьере в плане тренировочного процесса. И именно на льду. Там даже по ходу сезона тренировки продолжались минимум час и 15 минут.

Причем, защитники двигались почти без остановок все это время, выполняя упражнения через всю площадку.

После такой тренировки было ощущение, словно три вагона разгрузил. Очень тяжелая работа.

Какие-то эмоциональные упражнения, возможность во что-то поиграть – все это отсутствовало. Все было очень строго и четко. С утра теория, днем на тренировке – практика.

– То есть правильно говорили те, кто называл тренировки Хартли «концлагерем»?

– Я бы не сказал, что это был концлагерь. Нас же на базе никто не закрывал, не ограничивал в свободном времени.

Но тренировки были тяжелые. Каждый день тебе вбивали в голову одно и тоже.

– Это привело «Авангард» к победе в Кубке Гагарина?

– Когда они выиграли Кубок, меня в команде уже не было. Но Хартли на тот момент строил команду три года. И это дало плоды, – сказал бывший защитник «Авангарда», выступающий за «Ак Барс».