Торторелла стал 12-м тренером в истории с 700 победами в НХЛ

стал 12-м тренером в истории с 700 победами в НХЛ.

Юбилейной для главного тренера «Филадельфии» стала победа в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (5:4 Б).

Ранее этой отметки также достигли (700 побед), (722), (731), (751), Эл Арбур (782), Пол Морис (811), Линди Рафф (827), Кен Хичкок (849), Барри Троц (914), Джоэл Кенневилл (969) и Скотти Боумэн (1244).

Всего в активе Тортореллы 1454 игры в НХЛ. Ранее он возглавлял «Тампу», «Рейнджерс», «Ванкувер» и «Коламбус».