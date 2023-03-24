Торторелла стал 12-м тренером в истории с 700 победами в НХЛ
Джон Торторелла стал 12-м тренером в истории с 700 победами в НХЛ.
Юбилейной для главного тренера «Филадельфии» стала победа в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (5:4 Б).
Ранее этой отметки также достигли Майк Бэбкок (700 побед), Ален Виньо (722), Дэррил Саттер (731), Питер Лавиолетт (751), Эл Арбур (782), Пол Морис (811), Линди Рафф (827), Кен Хичкок (849), Барри Троц (914), Джоэл Кенневилл (969) и Скотти Боумэн (1244).
Всего в активе Тортореллы 1454 игры в НХЛ. Ранее он возглавлял «Тампу», «Рейнджерс», «Ванкувер» и «Коламбус».
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